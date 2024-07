SENADOR LAÉRCIO MARCA PRESENÇA NO FORRÓ SIRI E REAFIRMA APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE CARMINHA PAIVA

O senador Laércio Oliveira (Progressistas/SE) marcou presença neste sábado, 29, no Forró Siri, um dos mais importantes festejos juninos do estado. Ao lado de pré-candidatos do partido, o senador reafirmou apoio à pré-candidatura de Carminha Paiva à prefeitura de Socorro e seu compromisso com o fortalecimento do partido no município.

“Eu tenho um carinho muito especial com essa cidade, que sempre me acolheu muito bem. Quero parabenizar o prefeito Inaldo, o ex-prefeito Zé Franco, nossa pré-candidata Carminha Paiva, enfim, todos os nossos aliados por tudo têm feito pela cidade e dizer que nós do Progressistas continuaremos apoiando esse agrupamento”, disse o senador.

Antes de seguir para a Arena Siri, local onde são realizados os shows, Laércio Oliveira e seus assessores foram recebidos pelo ex-prefeito Zé Franco, além do pré-candidato a vereador Jô do Sobrado, entre outros amigos. O senador também esteve com vereador Alex Neguinho e o pré-candidato Adidelson. “Estou feliz em receber o senador aqui em nossa cidade. Ele é um amigo de longas datas, sempre ajudou muito o município de Socorro e eu tenho certeza que continuará ajudando”, declarou Zé Franco.

O prefeito Padre Inaldo destacou a atuação de Laércio em Nossa Senhora do Socorro. “Esse é um momento muito especial para nós. A gente acompanha o crescimento da festa e o senador Laércio Oliveira tem sido um parceiro durante todos esses anos, com esse compromisso de se colocar à disposição, ajudando Socorro no seu desenvolvimento. A população socorrense o acolhe com alegria e agradece todo o seu apoio”, disse o prefeito.

Também presente no Forró Siri, a deputada estadual e pré-candidata a prefeita, Carminha Paiva, referendou as palavras do gestor municipal sobre a atuação do senador Laércio Oliveira em Socorro. “É muito importante a presença do nosso senador Laércio Oliveira. São 30 anos de festa, nos últimos anos a gente observou os avanços da festa, que fomenta o comércio, a indústria, valoriza a cultura, o emprego e a renda, então tem tudo a ver com o nosso senador. Fiquei muito feliz com a presença dele conosco prestigiando o Forró Siri”.

