SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA ACOMPANHA AS CONVENÇÕES EM MOITA BONITA E EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Em um clima de entusiasmo e celebração, uma multidão acompanhou a convenção partidária do município de Moita Bonita, realizada na noite desta sexta-feira, 25, que confirmou o nome do progressista Dr. Vagner Costa como pré-candidato à reeleição. Ao seu lado, foi homologado Jorge Sindô como pré-candidato a vice-prefeito e vários pré-candidatos e pré-candidatas a vereador.

O evento, que atraiu uma grande quantidade de munícipes e simpatizantes, também contou com a presença de importantes lideranças políticas, como os deputados Luciano Bispo e Georgeo Passos, e o senador Laércio Oliveira, que levou seu apoio ao grupo liderado pelo prefeito Dr. Vagner, ressaltando a importância da continuidade de projetos e do trabalho realizado pela atual administração.

“O município de Moita Bonita vive uma realidade de progresso, de avanços em todas as áreas, fruto do trabalho desse jovem Dr. Vagner que verdadeiramente cuida do seu povo. As melhorias em infraestrutura, saúde e educação são evidências claras de uma gestão comprometida com o bem-estar da população”, disse Laércio

A convenção reforçou a união e a determinação do grupo político em seguir com o desenvolvimento do município. Dr. Vagner Costa, em seu discurso, agradeceu o apoio do senador Laércio Oliveira. “Eu só tenho a agradecer a Laércio por todo o apoio e amizade. O senador tem trabalhado muito pelo país e pelo estado de Sergipe e nos ajudado bastante em Moita Bonita”, disse o prefeito.

Nossa Senhora da Glória

Em Nossa Senhora da Glória, o senador acompanhou a convenção que selou a aliança entre a atual prefeita Luana Oliveira, que busca a reeleição, ao lado do progressistas Júnior da Gazeta, que disputará a eleição de vice-prefeito, após quatro mandatos como vereador. Também foram confirmados os 35 pré-candidatos e pré-candidatas a vereador. O ato reuniu uma multidão e foi prestigiado por muitos políticos, como o ex-prefeito Serginho Oliveira, a delegada Katarina Feitosa, e o deputado estadual Chico do Correio, que agradeceu a o senador Laércio pelas emendas destinadas ao município de Glória.

