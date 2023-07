Senador Laércio Oliveira anuncia aporte de R$ 2 milhões para reestruturação do Perímetro Irrigado Propriá

Neste sábado, 29, o Senador Laércio Oliveira (PP-SE) visitou o Perímetro Irrigado Propriá, situado na região do Baixo São Francisco. Como parte de seu compromisso em apoiar o desenvolvimento regional, o senador destinou uma emenda – à época como deputado federal – no valor de R$ 300 mil para o custeio do perímetro, que atende os municípios de Propriá, Cedro de São João e Telha, beneficiando cerca de 2 mil trabalhadores.

Durante a visita, Laércio anunciou um adicional de R$ 2 milhões de reais em emendas para a reestruturação do distrito (comportas e diques). O perímetro é administrado pela Companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) através da Associação de Produtores do Perímetro Irrigado Propriá (Appro), e está localizado em uma área de quase 2.400 hectares (reserva e perímetro irrigado).

Os irrigantes trabalham todos os anos com a angústia da possibilidade do rompimento do dique, que pode prejudicar toda a produção anual. “Eu ando por esse estado todo tentando ajudar, buscando fazer o melhor por cada região, procurando entender a situação, como a desses produtores daqui e eu não posso cruzar os braços. Por isso, irei trabalhar a partir de segunda-feira, na volta do recesso parlamentar, para que a gente consiga mandar, via Codevasf, os recursos necessários para recuperação desse sistema”, disse Laércio.

O Senador lembrou que ocupa a vaga deixada pela ex-senadora Maria do Carmo Alves, que é da região, e que havia lhe pedido para não esquecer do Baixo São Francisco. “Essa região é a vida da senadora Maria do Carmo e ela sempre me pediu para que eu nunca esquecesse de Cedro e do Baixo São Francisco. Vamos arrumar esse perímetro para que, de fato, os irrigantes possam ter paz e possam aumentar ainda mais a sua produção”, comentou.

Atenção com o Baixo São Francisco

A prefeita de Cedro de São João, Layana Costa, reconheceu o trabalho do senador Laércio Oliveira e destacou o seu olhar diferenciado para o Baixo São Francisco. “Toda ajuda que é colocada aqui através da Codevasf é de grande importância porque ela não serve a uma única pessoa, mas para todos que sobrevivem da rizicultura, da pesca e da agricultura. Então, a gente só tem a agradecer ao senhor por buscar fortalecer tudo isso”, disse a prefeita.

O ex-prefeito de Cedro, Neudo Alves, disse que vem mantendo contatos com Laércio e que ele está sempre preocupado com as demandas da região. Ele disse que o senador sempre teve um olhar diferenciado para a região e para o perímetro. “Ele tem a sensatez, a sensibilidade de gostar das regiões mais humildes, mais carentes do nosso estado, mas acima de tudo ele tem palavra e o poder de gratidão. Que Deus continue abençoando ele para que tenha sabedoria e que possa continuar nos ajudando”, disse.

O prefeito de Malhada dos Bois, Augusto César, também destacou o compromisso de Laércio com o Baixo São Francisco. “O Senador vem aqui só confirmar aquilo que nós já esperávamos, que ele seria uma pessoa de comprometida lá em Brasília para dar continuidade ao trabalho realizado pela ex-senadora Maria do Carmo. Laércio demonstra que tem uma boa intenção com o baixo São Francisco, com o perímetro irrigado, na verdade por todo o estado de Sergipe. Fica aqui o nosso agradecimento e de todos os demais prefeitos por seu interesse em retornar e já trazer uma boa notícia”, afirmou.

Presenças

Também estiveram na visita os presidentes da Câmara de Vereadores de Própria, Samuel da Cunha; e de Cedro, Diego Melo; vice-prefeitos; o presidente da Appro, Edivaldo Martins de Araújo; o gerente, Criselvan Santos Cardoso; o representante da Codevasf, além de vereadores, empresários e produtores.

Foto assessoria

Por André Carvalho