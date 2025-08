SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA ANUNCIA NOVOS RECURSOS PARA SAÚDE E INFRAESTRUTURA PARA AMPARO DO SÃO FRANCISCO

O Senador Laércio Oliveira foi recebido na última pelo prefeito Marcos Sander, de Amparo do São Francisco, além de vereadores e a população local em um momento marcado por anúncios importantes de investimentos federais na área da saúde e infraestrutura de eventos.

A visita reafirmou o compromisso do parlamentar com municípios de pequeno porte e com forte demanda por políticas públicas eficientes.

Durante o encontro, o prefeito agradeceu o apoio de Laércio e ressaltou que acolheu os pleitos do município, destinando R$ 400 mil para a saúde local. Os recursos, que já começaram a ser utilizados, vão possibilitar a contratação de uma nova médica que permanecerá de forma definitiva na equipe, ampliando o atendimento à população.

Além disso, o município está realizando o levantamento de demandas reprimidas de exames para, com esse mesmo recurso, promover mutirões nas áreas de ginecologia, oftalmologia e urologia. Está em estudo também a criação de um programa para doação de óculos para pessoas de baixa renda que, mesmo diagnosticadas com necessidade, não têm condições financeiras de adquirir as lentes. O prefeito enfatizou que: “Embora o valor possa parecer modesto em grandes centros, para uma cidade com cerca de 2.300 habitantes, o impacto é imenso! Garanto que cada centavo será bem aplicado, com foco total no atendimento à população”.

Outro anúncio importante diz respeito à destinação de mais R$ 400 mil para a construção de uma estrutura definitiva para eventos. Reconhecendo o perfil cultural do povo de Amparo, que valoriza suas festas e tradições, o prefeito afirmou que essa nova estrutura oferecerá condições adequadas para que o município possa sediar comemorações populares com segurança e dignidade.

O Senador Laércio Oliveira, em seu discurso, reforçou que seu mandato está à disposição de todos os municípios sergipanos, independentemente do tamanho populacional ou do histórico político. “A política precisa ser feita com respeito, verdade e proximidade com a população, e eu faço questão de ir pessoalmente aos municípios para conhecer de perto suas realidades”, afirmou o senador.

Durante a visita, Laércio esteve acompanhado do Superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Thiago Rangel, e do vereador de Aracaju, Levi Oliveira. Ambos participaram das conversas com a equipe de saúde municipal e se colocaram à disposição para contribuir com a melhoria dos serviços no município. O senador também aproveitou a ocasião para fortalecer vínculos com as lideranças locais e afirmou que pretende manter uma relação política duradoura com o município, baseada no diálogo, na confiança e na construção conjunta de soluções.

Ao se dirigir aos vereadores, destacou a importância de estarem próximos das comunidades e de participarem ativamente das articulações em Brasília: “Saio de Amparo com raízes fortalecidas e com a certeza de que a parceria firmada com a gestão local já está gerando frutos. O que motiva meu mandato é exatamente a possibilidade de mudar a vida das pessoas, seja em grandes cidades ou nos pequenos municípios que, como Amparo, enfrentam diariamente desafios estruturais, mas que não perdem a esperança de dias melhores”, finalizou.

Texto e foto Carla Passos