Senador Laércio Oliveira apoia instituição com 58 anos de atuação no combate ao câncer em Sergipe

Na manhã deste sábado, 05, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) visitou a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, entidade filantrópica com 58 anos de fundação, sediada em Aracaju. A instituição atende mulheres de várias partes do estado de Sergipe e realiza assistência à saúde com foco na prevenção. Para realizar esse trabalho, ela conta com o apoio de 12 profissionais voluntários, entre médicos, psicólogos, enfermeiros e dentistas, e quatro colaboradores.

Durante a visita, Laércio pôde conhecer de perto o trabalho realizado pela instituição que já realizou mais de 27 mil atendimentos entre consultas, exames e palestras. Com todas as despesas de manutenção e infraestrutura dependendo de doações, a Legião busca, por meio do apoio do senador, fortalecer sua missão de assistência e combate ao câncer em Sergipe. Comprometendo-se com a nobre causa, o senador demonstrou seu apoio e prometeu auxiliar a instituição em suas iniciativas e desafios futuros, reforçando assim seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

Com o engajamento do senador, a instituição almeja obter recursos e parcerias que permitam ampliar seus projetos e serviços, oferecendo ainda mais suporte às pessoas afetadas pela doença e suas famílias. “Laércio já é sensibilizado com essa causa e de tantas outras. O comprometimento dele representa uma valiosa oportunidade para a Legião expandir sua atuação e continuar fazendo a diferença na vida daqueles que enfrentam essa dura batalha, promovendo esperança e melhor qualidade de vida para todos os envolvidos”, disse a presidente da instituição, Rita Fleury.

Também participaram do encontro a vice-presidente da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, Hotênsia Machado; a tesoureira, Fátima Costa; a secretária, professora Vera França; e a segunda tesoureira, Norma Dias; além da chefe de gabinete do Senador, Glória Sena; e a assessora parlamentar Isabela Alcântara.

Foto assessoria

Por André Carvalho