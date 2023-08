Senador Laércio Oliveira apresenta parecer favorável ao empréstimo de R$ 500 milhões para Aracaju

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) apresentou na noite desta quarta-feira, 9, o parecer favorável ao empréstimo de R$ 500 milhões com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para financiar o projeto “Aracaju Cidade do Futuro”, da prefeitura de Aracaju. O senador sergipano defendeu agilidade na votação da MSF 52/2023 e revelou que a proposta está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos da próxima terça-feira, dia 15 agosto.

“Estive hoje com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e ele me garantiu que o projeto está na agenda e será votado na próxima terça-feira. Com o meu relatório e o apoio dos demais colegas, tenho certeza que a proposta será aprovada e a cidade de Aracaju vai contar com o empréstimo”, explicou Laércio.

O senador sergipano lembrou que vinha monitorando o empréstimo junto ao chamado banco dos Brics, o bloco de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a pedido do prefeito Edvaldo Nogueira. “Quero aproveitar e cumprimentar o prefeito e a sua equipe que trabalharam arduamente para que este momento chegasse”, disse Laércio.

O prefeito de Aracaju agradeceu o empenho e disse que ficou feliz por Laércio assumir a relatoria no Senado. “Sei que ele trabalhou muito por isso e tenho certeza que a tramitação do empréstimo está em boas mãos” afirmou Nogueira.

“Aracaju Cidade do Futuro”

De acordo com a Prefeitura de Aracaju, o empréstimo vai financiar o programa “Aracaju Cidade do Futuro”, que representa o maior pacote de investimentos da história da cidade. Os recursos serão repassados pelo chamado Banco de Desenvolvimento do Brics, o bloco de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

No total, serão beneficiadas mais de 20 obras de saneamento básico, proteção contra enchentes, pavimentação e recuperação de vias. Entre elas, estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca e Mosqueiro e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo e Copacabana.

Fonte e foto assessoria