SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA ASSUME TITULARIDADE EM QUATRO IMPORTANTES COMISSÕES DO SENADO FEDERAL

Nesta quarta-feira (19), o senador Laércio Oliveira foi indicado como membro titular de quatro importantes comissões do Senado Federal: a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a Comissão de Educação (CE), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). Além disso, o parlamentar também atuará como suplente em outras quatro comissões: a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), a Comissão de Infraestrutura (CI), a Comissão de Direitos Humanos (CDH) e a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC).

Reconhecido por sua atuação ativa no Congresso, Laércio Oliveira reforça seu compromisso com um mandato produtivo e voltado para temas estratégicos do país. Sua presença em múltiplas comissões indica que 2025 será mais um ano de intenso trabalho no Senado.

De acordo com o senador, as comissões do Senado desempenham um papel fundamental no processo legislativo, sendo responsáveis por analisar e debater projetos de lei antes que eles sejam votados em plenário. “Cada comissão se dedica a áreas específicas, como economia, infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, realizando audiências públicas, ouvindo especialistas e propondo alterações nos textos legislativos. Além disso, esses colegiados fiscalizam ações do governo, investigam temas de interesse público e podem convocar autoridades para prestar esclarecimentos”, explicou.

A instalação das comissões permanentes do Senado ocorreu nesta quarta-feira, definindo as lideranças dos principais colegiados da Casa. O senador Otto Alencar (PSD-BA) assumiu a presidência da CCJ, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi designado para comandar a Comissão de Segurança Pública. A ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) ficou à frente da CDH, e o senador Marcos Rogério (PL-RO) liderará a Comissão de Infraestrutura. O MDB indicou Renan Calheiros (AL) para a presidência da CAE e Marcelo Castro (PI) para a CAS. A senadora Teresa Leitão (PT-PE) comandará a Comissão de Educação, e o senador Fabiano Contarato (PT-ES) estará à frente da Comissão de Meio Ambiente.

