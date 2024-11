SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA ATUA NA SUSTENTABILIDADE DO PRÉ-CAJU E DESTACA SUA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

Pela primeira vez na história, uma prévia carnavalesca do país contou com uma novidade. Para puxar o bloco Caranguejo Elétrico, o trio era mais sustentável e menos poluente, movido a gás natural liquefeito (GNL), o combustível da transição energética. “Estou falando aqui em agradecimento ao senador Laércio Oliveira, que foi um dos incentivadores da gente. O senador Laércio é um grande nome dentro do mercado de gás, um grande incentivador das pautas de desenvolvimento desse mercado”, afirmou o diretor executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, Marcelo Lopes.

“Na Eneva, buscamos iniciativas e projetos para a descarbonização e que contribuam para uma economia de baixo carbono, alinhados à estratégia de crescimento da empresa. A substituição do óleo diesel pelo GNL no transporte pesado do país pode gerar uma redução de até 20% na intensidade de emissões de CO2, além de diminuir as emissões de material particulado na atmosfera”, destacou Lopes.

Nesta parceria, a Eneva fornece o combustível (o gás natural liquefeito – GNL), a Scania é a fabricante dos caminhões e a VirtuGNL abastece os serviços logísticos de descarbonização, envolvendo a operação dos caminhões e postos de abastecimento.

O trio elétrico foi comandado pelo cantor Luiz Caldas, um dos precursores do Axé Music no Brasil. A atração era aberta ao público.

ECONOMIA E TURISMO

O Pré-Caju 2024 foi um evento de impulso significativo à economia e ao turismo de Aracaju. Desde o primeiro dia da festa, a capital foi tomada por foliões de todas as regiões do país e a circulação intensa de pessoas nas ruas da cidade reflete no entusiasmo de comerciantes e prestadores de serviço. “O cenário é bom não só para donos de hotéis, mas também para bares, restaurantes, ambulantes e outros que observam o aumento expressivo no consumo e, consequentemente, em seus lucros”, afirmou o senador Laércio.

O organizador e idealizador da festa, Fabiano Oliveira, evidenciou o incentivo do senador Laércio. “Eu fico muito feliz de estar ao lado de Laércio Oliveira, o senador do emprego, trabalhando pela nossa cidade e pelo nosso Estado. Compartilhamos a mesma bandeira de geração de emprego, renda e, consequentemente, desenvolvimento”, disse.

