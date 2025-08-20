SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA AVALIA CRIAÇÃO DA FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA E DESTACA FORTALECIMENTO POLÍTICO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) avaliou de forma positiva a criação da federação União Progressista (UPb), formada pelo Progressistas (PP) e pelo União Brasil. O novo bloco passa a ocupar cerca de 20% das cadeiras no Congresso Nacional, o que representa uma das maiores forças políticas do país, com mais de 100 deputados federais e cerca de 20 senadores.

Além disso, a federação também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e quatro distritais, além de seis governadores — entre eles o presidenciável Ronaldo Caiado (GO) —, quatro vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos. A condução da União Progressista será compartilhada entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

Nesta terça-feira (19), Laércio participou da última convenção do Progressistas antes da formalização da federação, realizada no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. Paralelamente, o União Brasil reuniu seus integrantes no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No período da tarde, as duas legendas se encontraram no Centro de Convenções para a primeira convenção oficial da Federação União Progressista.

Para o senador, a união simboliza um “fortalecimento enorme”, ampliando o espaço político das legendas e criando condições para avançar em pautas estratégicas para o país.

“A junção dos dois partidos promove a federação União Progressistas, que passa a ter uma representatividade muito grande, não só na Câmara, como aqui no Senado também. Acho que a gente se fortalece bastante para poder avançar nessas pautas tão importantes para o país”, afirmou.

Laércio ressaltou que a nova configuração partidária também contribui para reduzir a polarização política e reforçar o papel do centro democrático nas decisões nacionais.

“A polarização não ajuda o país. O equilíbrio, o consenso, o centro de todos os debates sem extremismos, promove um ambiente ideal para o desenvolvimento. Eu não gosto nem de um extremo e nem do outro. Trabalho na harmonização daquilo que é importante para o país, nas pautas positivas”, destacou.

Segundo ele, a federação entre PP e União Brasil “tem uma importância muito grande para aproximar os extremos e fazer o Brasil entrar no trilho do desenvolvimento e do bom senso, que é o que estamos precisando atualmente”.

Texto e foto Carla Passos