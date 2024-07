SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA COBRA DA PETROBRÁS PARTICIPAÇÃO DE SERGIPE EM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) encaminhou ofício solicitando a inclusão de Sergipe no Programa de capacitação da Petrobrás na área de óleo e gás. No total a empresa deve oferecer 7,3 mil vagas e investir aproximadamente R$350 milhões no Programa Autonomia e Renda.

Laércio destaca o Programa Águas Profundas com a perspectiva da produção de 120 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia na primeira unidade. Já a segunda unidade será um pouco maior, com capacidade 120 mil barris de petróleo por dia e 12 milhões.

Só estes números colocam o estado numa posição extremamente significativa diante dos outros 7 estados que receberam direito a capacitação. Vale lembrar que Sergipe é um polo de oportunidades, especialmente na renovação energética e na exploração de óleo e gás. “Por que Sergipe ficou de fora do Programa? Sergipe não pode ficar de fora! O curso de capacitação no setor de gás pode oferecer mais oportunidades para a população sergipana, questionou.

Por Assessoria

Foto: Agência Senado