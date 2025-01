SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DEFENDE A DERRUBADA DO VETO AO PL QUE EQUIPARA DIABETES 1 A DEFICIÊNCIA

O presidente Lula vetou integralmente o Projeto de Lei 2.687, de 2022, que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência. O projeto havia sido aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, depois de ter sido referendado pela CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

O senador Laércio Oliveira lamentou a decisão do presidente e disse que vai trabalhar pela derrubada do veto, que exige a maioria absoluta dos votos de deputados federais e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional.

“Essa é uma doença autoimune e incurável. É necessário a aplicação de insulina para a sobrevivência do paciente, ocasionando muitos percalços na vida cotidiana e nas suas relações sociais. Esse reconhecimento como deficiência vai muito além de uma simples formalidade. Ele assegura que quase 600 mil brasileiros, que convivem com essa condição crônica e desafiadora, tenham acesso aos direitos que lhes são devidos, incluindo políticas públicas mais inclusivas, benefícios trabalhistas, apoio na educação e melhores condições para a aquisição de medicamentos e insumos essenciais. Afinal, essa é uma forma de reconhecer essas dificuldades e, acima de tudo, garantir dignidade, qualidade de vida e igualdade de oportunidades”, disse.

A Sociedade Brasileira de Diabetes também se manifestou em nota de maneira contrária à decisão de Lula “Hoje, é comum que portadores dessa condição tenham dificuldade em encontrar insumos necessários para o seu tratamento e, devido à necessidade constante de consultas e intervenções, muitos desses pacientes são recusados em vagas de emprego ou matrículas escolares. É interessante lembrar que em diversos países as pessoas com DM1 já são definidas como PCD. Portanto, o Brasil não é o primeiro país a fazer essa reivindicação”, informou a nota.

Texto e foto Carla Passos