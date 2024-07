SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DESTACA AVANÇOS DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS DURANTE EVENTO EM ARACAJU

Na manhã desta quarta-feira, 24, o Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, sediou a abertura da terceira edição do ‘Sergipe Oil & Gás’. O evento, que reúne agentes públicos e privados, visa discutir temas essenciais para o setor de petróleo e gás no estado de Sergipe.

Durante a abertura, o senador Laércio Oliveira destacou a revolução atual no setor de petróleo e gás no Brasil, impulsionada pela Lei do Gás, da qual foi relator.

Segundo ele, essa legislação abriu o mercado para investimentos e atração de novas indústrias. “Eu tenho chamado esse momento como a segunda redenção do nosso estado. A primeira redenção aconteceu na década de 60 com o petróleo, sendo Sergipe pioneiro na exploração. Agora, nós temos 20% de toda reserva de gás natural do Brasil, com perspectiva de oferta, em breve, de cerca de 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia”, declarou o senador.

Sergipe, o menor estado do Brasil, se destaca pela grande perspectiva futura na área energética, com a descoberta de reservas substanciais em águas profundas, além de campos relevantes em terra. O Governo do Estado, liderado pelo governador Fábio Mitidieri e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), tem se empenhado em oferecer as melhores condições para os investimentos.

“É preciso reconhecer a posição do governo do estado como indutor dessa política de desenvolvimento. Temos um governador incansável em projetar o estado de Sergipe em todos os lugares. Isso é muito positivo porque foca no futuro do nosso povo e da nossa gente. Sabemos que existem dificuldades que vamos precisar transpor com o passar do tempo, como por exemplo o preço do gás. Nós precisamos de um preço competitivo porque a indústria clama por isso. Um preço de gás competitivo significa um produto na prateleira mais barato. E nós vamos buscar isso”, afirmou Laércio.

Unigel e a Produção de Fertilizantes

O senador Laércio Oliveira também mencionou os esforços em buscar soluções para a exploração de petróleo e gás na costa sergipana e na produção de fertilizantes. O Profert, projeto de sua autoria, estimula o mercado de fertilizantes no Brasil. Com o preço elevado do gás natural, as Fafen’s estão hibernadas, levando o Brasil a importar quase 100% dos fertilizantes nitrogenados.

“Não é possível esquecer o que vem acontecendo hoje com a Unigel, que fez um investimento e o governo do estado não está esquecido. A Unigel precisa de gás competitivo. Aquela planta não pode estar paralisada como está hoje. Isso acontece devido ao preço do gás elevado, pois ela não tem como produzir gerando prejuízo todos os meses”, disse Laércio.

Reconhecimento pelo trabalho na Lei do Gás

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, presente no evento, elogiou o trabalho realizado pelo senador Laércio Oliveira na relatoria da Lei do Gás. “É preciso fazer justiça com alguém que foi fundamental para que a gente tivesse uma lei moderna, que é a Lei do Gás, que ainda precisa harmonizar a regulação nacional com a regulação dos estados, e em especial com a regulação do estado de Sergipe, que tem uma das melhores regulações do Brasil e que serve de exemplo para o resto do país, e deve nortear as políticas de regulação do gás pra que a gente possa aumentar nossa oferta, consequentemente diminuir o preço e nos tornar competitivos. Laércio, o meu mais profundo respeito e reconhecimento,” afirmou Silveira.

Por Assessoria