Senador Laércio Oliveira destaca potencialidades do estado de Sergipe no setor de petróleo e gás natural

O Senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou, na manhã desta segunda-feira, 24, do ‘Workshop Diálogos de Energia’, realizado em Aracaju, que discutiu o setor de Petróleo e Gás no país e em Sergipe, com a possibilidade de novos investimentos a partir da descoberta de expressivas reservas de petróleo em águas ultraprofundas. O evento foi realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) e a Sergipe Gás (Sergas).

Diante da descoberta de expressivas reservas de petróleo em águas ultraprofundas, Sergipe prospecta a atração de novos investimentos no setor de Petróleo e Gás. Esse potencial energético será alavancado pelo projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) da Petrobras, com início da produção previsto para 2028 e perspectiva de produção de 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O evento buscou alinhar entendimentos e percepções sobre as atividades a serem desenvolvidas no setor, bem como as oportunidades que serão geradas.

Laércio destacou a importância do workshop para a estruturação e capacitação das equipes do Governo e a preparação da mão de obra de Sergipe para atender às demandas que surgirão com a maior oferta de gás natural em Sergipe, visando o maior aproveitamento possível dos trabalhadores locais, promovendo geração de empregos e renda. “Teremos um novo momento a partir do projeto Sergipe Águas Profundas, conexão do terminal de GNL da Eneva à malha de transporte e a retomada da produção onshore do Polo Carmópolis, a partir dos investimentos que a Carmo Energy está fazendo para recuperação dos campos produtores”, pontuou.

O trabalho do governador Fábio Mitidieri foi lembrado pelo Senador. Segundo ele, o gestor tem a exata noção da importância que o setor de petróleo e gás representa para o Estado e desde o início do seu mandato tem tratado de forma prioritária a estruturação do seu Governo para tirar o máximo proveito desse cenário promissor. “É fundamental criar condições de competitividade para atrair investimentos para o nosso Estado. O Governador está bastante sintonizado nos desafios que teremos pela frente. A competitividade do Estado passa por diversos fatores e todos eles precisam ser cuidados de forma articulada para que o resultado esperado seja alcançado”, comentou o Senador.

Sergipe viverá um novo momento de crescimento a partir da exploração do Petróleo e do Gás. Somente as receitas estimadas de Royalties, o Estado terá, no ano de 2029, cerca de R$ 900 milhões, soma que será destinada aos municípios confrontantes no Estado de Sergipe. Além das receitas de royalties, mais fáceis de serem estimadas já que são função dos volumes produzidos, tem o preço do petróleo, a taxa de câmbio, e as receitas de Participação Especial, que são pagas como compensação financeira extraordinária aplicável a campos com grande volume de produção ou rentabilidade.

Preparando o Estado

O governador Fábio Mitidieri afirmou que o próximo passo, a partir de agora, será preparar o Estado de Sergipe para o novo momento, aproveitando a mão de obra local e as oportunidades que virão. “O fato é: nós vamos viver um novo momento a partir de 2027 e 2028. O que a gente tem é que preparar a nossa população, preparar a mão de obra para aproveitar essa oportunidade, porque senão virá gente de fora ocupar esses espaços. E o que nós queremos é que esses empregos fiquem aqui em Sergipe, sejam ocupados pelos sergipanos”, afirmou o governador.

Fábio também lembrou que o gás em abundância vai trazer mais empresas e mais investidores para Sergipe. “As pessoas vão aproveitar a oportunidade de ter o gás na porta. Nós temos uma série de vantagens, somos um pequeno gigante da matriz energética, nós temos gás, temos termoelétrica, hidrelétrica, fertilizantes, enfim, somos um potencial gigantesco para quem quer investir e para fazer o seu negócio”, avaliou o governador.

O presidente da Sergás, José Matos, lembrou que o Estado atravessa um momento ímpar. “É um período de preparação para o que está por vir aí no mercado de óleo e gás a partir do final de 2027 e início de 2028. E esse encontro de hoje, esse workshop, veio exatamente para discutirmos, através das entidades de formação de mão de obra, uma parceria com o IBP, o instituto com mais de 60 anos de atuação, para prepararmos o sergipano para ocupar essa mão de obra, porque o mercado de óleo e gás vai precisar de pessoas especializadas. E a Sergás apoia e acredita muito que o desenvolvimento virá para o sergipano”, disse.

Referência no setor de gás

O Diretor Executivo de Exploração e Produção do IBP, Julio Moreira, afirmou que Laércio é uma referência para o país no setor de petróleo e Gás. Ele lembrou da sua luta pela aprovação da Nova Lei do Gás, que ele relatou na Câmara dos Deputados. “Laércio tem preocupação com pautas desenvolvimentistas. Ele é um grande cidadão sergipano. Sergipe vai encontrar uma maneira de produzir as reservas que estão no ambiente offshore. O estado tem uma posição também importante no ambiente onshore, reservas que hoje vão ser produzidas a partir do projeto da Carmo Energy, e o senador tem uma preocupação muito grande que essa riquezas geradas a partir dessa reserva possam ser transformadas em benefício pra sociedade”, afirmou.

A mesma opinião tem a Diretora Executiva de Downstream do IBP, Valéria Lima. Segundo ela, o estado está dando um passo importante para se preparar para receber os enormes recursos e o senador Laércio teve um papel fundamental com a aprovação da Lei do Gás. “Essa lei vai dar um impulso extra para o desenvolvimento do gás no país e o estado do Sergipe em particular por causa do tamanho das suas reservas. O entendimento do senador Laércio sobre o assunto e tudo que ele vem fazendo para impulsionar o setor o coloca numa posição de destaque a nível nacional”, ressalta.

Presenças

Também estiveram presentes a secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, o secretário de Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, a Secretária da Fazenda, Sara Tarsila, o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, Jorge Teles, o secretário de Turismo, o secretário de Comunicação, Cléo Menezes, o secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, o presidente da Codise, Ronaldo Botelho, o diretor-presidente do SergipeTec, José Augusto, o presidente da Fapitec, Alex Garcez, o diretor presidente do ITPS, Kaká Andrade, os superintendentes da Sedetec, Marcelo Menezes e do Trabalho, Diego Rafael Melo, Diogo Moreira, do escritório Machado Meyer, além de diretores secretarias e órgãos do governo.

