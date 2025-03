SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DESTINA QUASE R$ 2 MI PARA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS EM PIRAMBU

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destinou quase R$ 2 milhões em emenda parlamentar para apoiar a associação de beneficiamento de pescados de Pirambu.

Os recursos, que foram liberados nesta segunda, 24, visam melhorar a infraestrutura e fortalecer a comercialização dos frutos do mar, garantindo mais desenvolvimento e sustentabilidade para dezenas de famílias que vivem da pesca na região.

“A obra será de extrema importância para a economia pirambuense, já que a pesca é o motor que move a cidade. Acredito que seja a maior obra realizada na cidade nos últimos 12 anos. O senador Laércio foi muito generoso ao ver a situação em que se encontra a entidade, e prontamente se comprometeu a conseguir os recursos para a Reforma do espaço”, afirmou a liderança e presidente do PP em Pirambu José Nilton de Souza, conhecido como Niltinho.

A decisão de destinar a emenda veio após uma visita do senador ao Porto do município, atendendo a um convite do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pirambu (Condepi). Durante a visita, Laércio conheceu de perto o trabalho da associação e ouviu as principais dificuldades enfrentadas pelos pescadores locais.

O senador foi recebido pelo presidente da associação, Valdir Garcia, pelo vice-presidente, Oscar Freire, João Carlos Andrade, entre outros sócios, que compartilharam suas experiências e desafios na produção e comercialização dos pescados.

Após ouvir atentamente as demandas relacionadas à infraestrutura e aos serviços básicos, Laércio reconheceu a importância da pesca para a economia local. “É uma atividade extremamente importante, com potencial enorme de desenvolvimento sustentável para dezenas de famílias. Esses recursos vão permitir melhorias significativas no beneficiamento dos pescados e dar mais segurança e oportunidades para os trabalhadores do setor”, afirmou.

Com a liberação dos quase R$ 2 milhões, a associação poderá investir na modernização dos equipamentos, ampliação da capacidade de processamento e melhorias na estrutura, fortalecendo a pesca como um dos pilares econômicos de Pirambu.

Texto e foto Carla Passos