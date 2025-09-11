Senador Laércio Oliveira destinou R$ 800 milhões para Sergipe

Com uma atuação comprometida com o desenvolvimento de Sergipe, o senador Laércio Oliveira já garantiu ao longo dos seus mandatos R$ 800 milhões para Sergipe. Somente dois anos e meio de Senado, foram mais de R$ 440 milhões em recursos federais para o estado. Os investimentos contemplam áreas essenciais como saúde, infraestrutura, segurança, agricultura e geração de emprego, via diversos ministérios e órgãos do governo federal.

Entre os destaques estão os R$ 417 milhões para a saúde, que permitiram reforma e compra de equipamentos para hospitais como Cirurgia, Santa Isabel e São José, além de entrega de policlínicas beneficiando diretamente a praticamente todos os municípios sergipanos com mais acesso a serviços médicos de qualidade.

Na área de infraestrutura, Laércio assegurou recentemente recursos para a construção da nova ponte em Propriá, obra estratégica que vai melhorar a mobilidade e a logística na região do Baixo São Francisco. Também destinou verbas para a duplicação da BR-235, uma antiga demanda dos sergipanos que vai fortalecer o escoamento da produção e impulsionar o desenvolvimento econômico.

Além disso, foram R$ 130 milhões via Ministério da Integração Regional, R$ 76,5 milhões via Ministério da Fazenda, R$ 20 milhões para o programa Primeiro Emprego, R$ 29 milhões para a agricultura, R$ 27 milhões para o turismo, R$ 11,6 milhões para o esporte, garantindo obras e ações que geram oportunidades e fomentam o crescimento sustentável do estado.

“O nosso compromisso é com o povo sergipano. Cada centavo destinado representa um passo em direção a um estado mais justo, desenvolvido e com mais oportunidades”, afirmou o senador.

Os recursos também alcançaram áreas como segurança pública, educação e assistência social, refletindo a atuação de um mandato equilibrado e atento às diversas necessidades da população.

Somente em 2025, estão previstos mais de R$ 131 milhões em investimentos, o que demonstra o planejamento de longo prazo para continuar levando obras, equipamentos e desenvolvimento a todas as regiões do estado.

Texto e foto Carla Passos