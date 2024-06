SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DISCUTE “MINHA CASA, MINHA VIDA” COM PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Com o objetivo de auxiliar os sergipanos na conquista da casa própria, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) esteve com o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Vieira, para discutir o programa “Minha Casa, Minha Vida” na modalidade Cidades-Emendas, que fornece subsídio de até R$ 32 mil para aquisição de imóveis, com contrapartidas da União por meio de emendas parlamentares.

Lançado em 2023 pelo Governo Federal, a nova versão do Programa dispõe de contrapartidas da União ou de estados, municípios e do Distrito Federal para operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

De acordo com o senador Laércio Oliveira, a ideia unir esforços para facilitar o acesso das famílias de baixa renda ao programa habitacional, reduzindo a entrada ou os valores da prestação do financiamento. “Estados e municípios podem aderir ao programa, aumentando o volume de recursos destinados à construção de habitação. Tenho certeza que a bancada sergipana vai atuar unida nesse propósito”, afirmou.

A Portaria MCID nº 1.295 pode ser conferida no Diário Oficial da União (DOU). A iniciativa contará com três modalidades:

MCMV Cidades-Emendas: quando os recursos tiverem origem no Orçamento Geral da União, alocados por meio de emendas parlamentares;

MCMV Cidades-Contrapartidas: quando os recursos tiverem origem no orçamento do Ente Público subnacional; e MCMV Cidades-Terrenos: quando houver doação de terreno pelo Ente Público subnacional.

“Nesse momento, dialogar com a Caixa é muito importante. A previsão do Ministério das Cidades é aumentar significativamente em 2024 o número de habitações que serão entregues à população. Em 2023 foram 500 mil unidades. Quando se faz a conta, o valor do financiamento é menor do que o aluguel”, explicou o senador.

Por Assessoria

Foto: Ascom Caixa