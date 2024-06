SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA É CONSIDERADO O MELHOR PARLAMENTAR DE SERGIPE PELO RANKING DOS POLÍTICOS

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) foi eleito mais uma vez como Melhor Parlamentar do Estado de Sergipe e o 6° melhor do Brasil. É o quarto ano consecutivo que o senador figura entre os melhores do país. O ranking foi divulgado pelo site politicos.org.br, que utiliza critérios de avaliação objetivos para medir a efetividade dos políticos brasileiros.

“O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior, em índices de 0 a 10, de acordo com os critérios combate aos privilégios, ao desperdício e à corrupção no poder público”, informa o portal.

“Esse prêmio é de todos os sergipanos e é resultado de muito trabalho e dedicação ao mandato. Aproveito para renovar meu compromisso de continuar trabalhando firme pelo desenvolvimento do meu estado de Sergipe”, disse Laércio.

O Ranking dos Políticos busca incentivar a população a acompanhar de perto o trabalho de seus representantes e, assim, cobrar uma atuação mais efetiva e transparente por parte dos políticos.

“Cada ponto ganho ou tirado está documentado, com a fonte da informação, de modo que qualquer um possa conferir. Nosso trabalho não é criar informações e sim apenas buscá-las e organizá-las para facilitar a leitura e análise. Somos auditados diariamente por milhares de visitantes que acompanham o ranking, conferem, criticam e corrigem, quando necessário”, informa o Ranking no seu site.

