Senador Laércio Oliveira é eleito 4º Secretário do Senado Federal

O Senado Federal elegeu neste sábado, 1º de fevereiro de 2025, sua nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. O senador Laércio Oliveira (PP-SE) foi eleito para o cargo de Quarto-Secretário, reforçando a representatividade de Sergipe no cenário político nacional.

O senador Laércio agradeceu aos demais senadores e destacou a responsabilidade de ajudar na gestão do Senado Federal e compor a mesa do Congresso Nacional. “É algo que nunca imaginei que eu poderia chegar num momento como esse. Foi um dia onde eu acordei cedo, cumprimentei os meus colegas senadores e a imprensa, concedi entrevistas para algumas emissoras que aqui estavam. Passei na presidência do Senado para abraçar o presidente Rodrigo Pacheco, na sua última entrevista como presidente do Senado. Fiquei lá até o fim depois fui para o Plenário do Senado federal, onde assisti todo esse momento que a gente viveu, até a consagração da vitória por 73 votos do senador Davi Alcolumbre e depois a votação da mesa diretora. A partir de agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu vou dar o meu melhor para honrar todos os sergipanos e o meu estado de Sergipe”, disse.

A Quarta-Secretaria é responsável por funções administrativas essenciais, como a supervisão de serviços internos e a coordenação de atividades burocráticas da Casa. A presença de Laércio Oliveira nesse posto é vista como uma oportunidade para aprimorar a eficiência administrativa do Senado, alinhando-a às melhores práticas de gestão.

A nova Mesa Diretora do Senado foi eleita por aclamação, evidenciando o consenso entre os parlamentares em torno dos nomes indicados. Além de Laércio Oliveira, a Mesa conta com a participação de outros senadores em posições-chave, incluindo a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), que fez história ao ser eleita como a primeira mulher a ocupar a Primeira-Secretaria.

A composição da nova Mesa reflete a diversidade regional e partidária do Senado, buscando equilibrar as diferentes forças políticas e promover uma gestão participativa e inclusiva. Com a eleição de Laércio Oliveira para a Quarta-Secretaria, espera-se uma atuação voltada para a modernização dos processos administrativos e o fortalecimento institucional do Senado Federal.

Por Assessoria de Comunicação

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado