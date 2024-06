Senador Laércio Oliveira é homenageado em SP por defesa do emprego

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) foi homenageado pela Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) na noite do último dia 20, em São Paulo, durante evento em que a entidade comemorou 20 anos de existência.

A Cebrasse é uma entidade que representa 81 mil empresas e 12 milhões de empregos no país e tem como missão representar o setor de serviços promovendo o seu desenvolvimento promovendo valorização e credibilidade.

“Fiquei muito feliz por ter recebido essa homenagem. Esse resultado é fruto de muito trabalho e dedicação em defesa da pauta do emprego, que todos sabem que é a minha principal defesa. Eu quero dividir essa homenagem com todos os sergipanos”, disse o senador.

De acordo com o presidente da Cebrasse, João Diniz, o parlamentar é, há vários anos, apoiador dos trabalhos da Cebrasse na discussão de temas em torno da geração de empregos.

“A caixa de ressonância destes diálogos e questionamentos foi o Congresso Nacional. A atuação parlamentar, em várias pautas do Setor de Serviços, foi a mais determinante para o Setor desencadear uma série de interlocuções, seja na Câmara Federal ou no Senado, no sentido de colocar suas reinvindicações e sugestões de aprimoramento das questões que foram discutidas nas duas Casas Legislativas”, afirmou João Diniz.

