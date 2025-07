Senador Laércio Oliveira é reconhecido entre os mais influentes do Congresso

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) foi incluído na seleta lista dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo levantamento anual do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). O reconhecimento se dá pelo protagonismo crescente de Laércio nas articulações políticas, na formulação de propostas e na condução de temas estratégicos para o país.

A pesquisa do DIAP, referência no acompanhamento do desempenho parlamentar, destacou 50 nomes em trajetória de ascensão no Legislativo, entre deputados e senadores que vêm se consolidando como figuras de destaque. São parlamentares que vêm recebendo missões políticas e institucionais de seus partidos e cumprindo com êxito os desafios assumidos, demonstrando capacidade de liderança, iniciativa e atuação técnica qualificada.

Entre os atributos que caracterizam o protagonismo no Congresso, o DIAP ressalta a habilidade para conduzir debates, articular votações, propor soluções legislativas e influenciar decisões em diferentes frentes. Laércio Oliveira tem se notabilizado exatamente por essas qualidades, especialmente em pautas econômicas e sociais — áreas nas quais já deixou sua marca como deputado federal e agora como senador.

Com forte atuação na defesa do emprego, o senador sergipano vem ganhando cada vez mais espaço na interlocução no Senado. A publicação do DIAP reforça o papel de Laércio Oliveira como um dos nomes que moldam os rumos do Congresso Nacional.

Para o senador, o reconhecimento é fruto de um trabalho sério e comprometido:

“Este é um estímulo para continuar atuando com responsabilidade, buscando sempre representar com dignidade os interesses do meu estado e contribuir com o desenvolvimento do país. A política precisa de resultados, e é isso que tenho buscado diariamente no Senado.”

Texto e foto Carla Passos