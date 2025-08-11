SENADOR LAÉRCIO ENTREGA 10 MIL VADE-MÉCUM E DESTACA A IMPORTÂNCIA DO ACESSO AO CONHECIMENTO JURÍDICO

O senador Laércio Oliveira visitou a Faculdade 8 de Julho, em Aracaju, nesta sexta-feira, 8, e realizou a entrega simbólica da edição 10 mil do vade-mécum jurídico, dentro de um projeto nacional que vem promovendo o acesso ao conhecimento entre estudantes de Direito de Sergipe e de todo o Brasil.

A entrega foi direcionada aos alunos do segundo período do curso, que iniciam agora o contato com as disciplinas dogmáticas, como Direito Constitucional, Penal e Civil. A ação, que marca dois anos e meio de distribuição gratuita da obra, foi celebrada com entusiasmo pela direção, corpo docente e estudantes da instituição.

Segundo o senador Laércio Oliveira, “o projeto do vade-mécum nasceu no nosso gabinete como uma forma de apoiar os estudantes de Direito que, muitas vezes, não têm condições de adquirir esse material essencial. Hoje, alcançamos a marca simbólica de 10 mil livros entregues, beneficiando jovens de Sergipe e de outros estados. É a minha forma de contribuir com a formação de futuros profissionais do Direito”.

UMA FACULDADE DEDICADA AO DIREITO

O diretor-geral da Faculdade 8 de Julho, professor Thiago Bockie, apresentou ao senador a proposta pedagógica da instituição, que se destaca por ser a única faculdade sergipana com foco exclusivo na área jurídica. Ele ressaltou que “a missão da instituição é oferecer uma formação personalizada, imersiva e transformadora. Todos os alunos que passaram por aqui foram aprovados na prova da OAB — um feito inédito em Sergipe. Aqui, conhecemos o nome, a história e os objetivos de cada aluno. É assim que conseguimos resultados tão expressivos”.

Bockie também agradeceu a escolha da instituição para integrar o rol de faculdades beneficiadas pelo projeto, destacando que “a entrega de hoje beneficia especialmente os estudantes que estão em fase inicial da formação jurídica, momento em que o acesso a esse tipo de obra faz grande diferença”.

O senador Laércio Oliveira contou que a iniciativa surgiu a partir de uma possibilidade oferecida pelo Senado Federal. “A casa legislativa possui uma das gráficas mais modernas do país, e nós, parlamentares, podemos solicitar a impressão de títulos jurídicos aprovados por um conselho editorial. Quando soube disso, escolhi o vade-mécum por ser uma ferramenta completa e essencial para quem está se preparando para o mercado jurídico. É uma pequena parte do que posso fazer, como senador, para contribuir com a educação e o futuro da juventude brasileira”, explicou.

O momento ganhou ainda mais simbolismo quando a estudante Anne Beatriz, do segundo período, compartilhou sua experiência: “Ontem mesmo, eu conversava com um amigo sobre ações assim, de parlamentares que distribuem livros. Comentamos como seria incrível receber um vade-mécum… e hoje o senhor aparece aqui. Foi como se tivesse lido a nossa conversa”.

Texto e foto Carla Passos