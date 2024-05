SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA FALA SOBRE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA ILHA DA MADEIRA, EM PORTUGAL

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) foi um dos palestrantes do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo que está sendo realizado no Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, que acontece até quarta-feira, 29. O presidente do Conselho Estadual do Trabalho de Sergipe, André Gusmão, também participou da mesa redonda.

“Hoje em dia um currículo extenso e sólido, repleto de conhecimentos técnicos (hard skills), já não garante automaticamente uma posição consolidada no mercado de trabalho. As soft skills são a base para o empreendedorismo, que é a base de qualquer economia saudável, globalizada e competitiva, pois é através deste que se cria empregos e crescimento sustentável. Mas, aproveitei para destacar que educação empreendedora não é somente para abrir empresas”, disse o senador.

Ele lembrou que uma educação empreendedora pode desenvolver as soft skills como a elevação da autoestima, autoconfiança, visão de longo prazo, realização e criatividade, capacidade de argumentação, entre outras. “Essas características farão muita diferença até numa entrevista de emprego”, disse.

Laércio explicou que nos projetos educacionais, o empreendedorismo deve ser integrado ao projeto de vida do aluno, evitando a associação exclusiva a negócios. “Dessa forma, o empreendedorismo torna-se relevante e interessante para todos os estudantes”, observou.

O parlamentar lembrou que o Projeto de Vida, no Brasil, tem como objetivo criar uma ponte entre quem o aluno é e quem ele quer ser. “Por meio desse planejamento, o aluno dos ensinos fundamental e médio ganham uma melhor compreensão sobre os interesses profissionais, sociais e pessoais que compõem sua personalidade”, explicou.

O senador também falou um pouco sobre sua trajetória em que o empreendedorismo foi fundamental na transformação da sua vida. “Comecei carregando compras das pessoas nas feiras, depois resolvi vender refrigerante em festas e foi essa minha visão empreendedora que abriu as portas para eu chegar onde cheguei. E sim, podemos desenvolver essas habilidades nos alunos. Assumo aqui o compromisso de, como senador, ajudar a levar essa mensagem ao parlamento brasileiro”,

Laercio destacou, ainda, que os rankings mostram que as economias de rendimento elevado são mais empreendedoras e tem um desempenho melhor do que as economias de rendimento médio e baixo. “Minha luta no Brasil sempre foi pela melhoria do ambiente de negócios. Fui relator, ainda como deputado federal, da Lei da Terceirização e também da Lei do Gás, que modernizou o setor e abriu o mercado. Mas, há muito que evoluirmos no sentido de desburocratizar, reduzir impostos e sermos competitivos. Além disso, precisamos ter foco na educação “, concluiu.

Por Assessoria