SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA HOMENAGEIA DAMARES ALVES NA POSSE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NO SENADO

Durante a cerimônia de posse da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) como presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) fez um discurso emocionado relembrando a trajetória da colega e sua atuação em projetos sociais desde a juventude.

Laércio destacou que conheceu Damares há cerca de 40 anos, quando ambos trabalhavam em ações sociais no estado de Sergipe. Ele mencionou, em especial, o impacto do trabalho da senadora na comunidade de Siririzinho, ressaltando que a atuação dela foi fundamental para o desenvolvimento local. “Foi você que fez isso há mais de 40 anos. E só Deus para promover um momento como esse”, afirmou.

A trajetória de Damares na defesa dos direitos humanos começou ainda na década de 1980, quando fundou o comitê estadual do Movimento Nacional Meninas e Meninos, cuja principal função era a proteção de crianças moradoras de rua. Para entender a realidade dessas crianças, a senadora chegou a dormir nas ruas de Aracaju ao lado delas. Em diversas ocasiões, transformou seu próprio apartamento em lar temporário para acolhê-las. Além disso, Damares atuou na defesa dos direitos das mulheres pescadoras e das trabalhadoras do campo. O impacto de sua atuação social foi tão significativo que, em 1987, um centro social no povoado de Siririzinho, no município de Siriri, recebeu seu nome: Damares Alves.

O senador Laércio Oliveira lembrou ainda do reencontro com Damares anos depois, quando ele chegou à Câmara dos Deputados como deputado federal e ela atuava como assessora. Ele enfatizou que a trajetória da colega, de líder comunitária a ministra de Estado e agora senadora, é fruto de sua dedicação à defesa dos direitos humanos.

“Você está aí porque merece, pelo que fez, pelo que é, mas principalmente pelo que fará pelo Brasil. Os direitos humanos, você respira isso dia e noite”, disse Laércio, que também afirmou ter escolhido integrar a CDH para apoiar a colega na condução dos trabalhos da comissão.

Damares, emocionada, agradeceu o discurso do senador e reforçou o compromisso da Comissão com trabalhadores e populações mais vulneráveis. “Essa será a casa dos pescadores artesanais, das marisqueiras do Nordeste, das castanheiras que trabalham duro e muitas vezes sem reconhecimento. Nós vamos ouvi-las, vamos ouvir as mulheres do campo”, declarou.

A senadora também destacou a história compartilhada com Laércio e como os sonhos que tinham na juventude agora se materializam no Senado. “Éramos dois jovens, sem nada, que sonhávamos nas comunidades rurais de dias melhores para eles. E a gente está aqui, e essa é a nossa obrigação. Nós vamos lutar juntos”, afirmou.

Com a posse de Damares Alves na presidência da CDH, a expectativa é que a comissão priorize pautas voltadas à proteção dos direitos fundamentais, especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade.

Texto e foto assessoria