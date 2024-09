SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA LAMENTA FALECIMENTO DE MARIA DO CARMO E DESTACA SEU LEGADO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) lamentou o falecimento da ex-senadora Maria do Carmo Alves, ocorrido no início da noite deste sábado, 31. “Perdemos hoje a nossa querida senadora Maria do Carmo. Tenho a honra de ter assumido a cadeira dessa sergipana brilhante, que é um símbolo do protagonismo feminino na política”, disse.

Maria do Carmo era filiada ao Progressistas e sempre marcou presença nos eventos do partido. Ela foi a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Sergipe e a primeira mulher no Senado Federal a cumprir três mandatos consecutivos.

Ao falar do legado da ex-senadora, Laércio Oliveira ressaltou o impacto do programa ‘Pró-Mulher, criado por ela.“Quando falamos em Maria do Carmo, rapidamente lembramos do seu trabalho social, com destaque para o ‘Pró-Mulher’, que levava saúde preventiva para as mulheres até os povoados mais longínquos”, comentou o senador, ressaltando o quanto essa iniciativa foi fundamental para a saúde e o bem estar das mulheres sergipanas.

Além disso, Laércio lembrou do empenho de Maria do Carmo em programas habitacionais, com o programa de desfavelamento. “Temos que lembrar também do programa de desfavelamento da capital, quando trabalhou para erguer o conjunto habitacional Maria do Carmo e também na erradicação de casas de taipa no interior. Levar moradia digna à população vulnerável era uma das principais bandeiras”, concluiu.

Por Assessoria