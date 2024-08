SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA DE AGENDAS POLÍTICAS EM ARACAJU E REFORÇA APOIO A LUIZ ROBERTO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) marcou presença em dois eventos políticos na noite desta quarta-feira, 28, em Aracaju. O

parlamentar iniciou sua agenda com uma visita ao candidato a vereador pelo Progressistas, Jamisson Cocó, no Bairro José Conrado de Araújo, destacando a importância de fortalecer a representação na Câmara Municipal.

Na sequência, o senador se dirigiu à inauguração do comitê de campanha do candidato a prefeito Luiz Roberto e do vice-prefeito Fabiano Oliveira, localizada na Avenida Barão de Maruim. Durante o evento, o senador destacou o compromisso do grupo com o trabalho e o bem-estar da população aracajuana.

“O desejo do nosso agrupamento político é cuidar da população, e nós faremos isso. O prefeito Edvaldo Nogueira fez muito, seus indicadores não têm comparação. E eu tenho absoluta certeza que Luiz Roberto e Fabiano farão muito mais”, afirmou Laércio.

O evento contou com a participação de importantes lideranças políticas do estado, como o governador Fábio Mitidieri, o prefeito Edvaldo Nogueira, o vice-governador Zezinho Sobral, além de deputados, vereadores, candidatos e lideranças comunitárias de diversos bairros da capital.

Por Assessoria