Senador Laércio Oliveira participa de encontro que discutiu o desenvolvimento do setor têxtil em Sergipe

Durante encontro realizado na manhã desta segunda-feira, 8, no auditório do Serviço Nacional da Industria (Sesi-SE), que discutiu a implementação do cinturão de confecções de Sergipe, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou a importância de identificar e desenvolver as potencialidades de cada região do estado. Segundo ele, é preciso entender a vocação para que o governo ofereça mão de obra qualificada, incentivos e ajude o desenvolvimento dos municípios.

“Em Riachão do Dantas você observa uma vocação turística muito forte com a renda irlandesa. No Baixo São Francisco temos o artesanato em Santana do São Francisco. Mas hoje discutimos a vocação do setor têxtil e nós precisamos lembrar o que representou os municípios de Tobias Barreto de Itabaianinha para a indústria têxtil não só de Sergipe, mas do Nordeste e do Brasil. É preciso resgatar o protagonismo do estado e o primeiro passo é exatamente ouvir os setores diretamente envolvidos”, comentou Laércio.

A iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Senai-SE e Senai-CETIQT, reuniu deputados estaduais e federais, secretários estaduais, prefeitos, empresários, produtores, e comerciantes para promover o diálogo e apontar os diagnósticos que promovem a estagnação, o encolhimento econômico, falta de competitividade e ausência de incentivos que afetam a região e não corrobora com a economia pujante, antes associada à Itabaianinha e Tobias Barreto.

“Precisamos entender a vocação de cada região e somar forças. O Sistema S dá a sua parcela de contribuição com conhecimento, como vimos aqui com a Industria através do Sesi. É disso que nós precisamos, o poder público empresta a sua experiência, a sua capacidade através dos seus técnicos, juntam-se todas essas forças que se transformam em um evento que busca discutir o empreendedorismo, a qualificação de mão de obra e o escoamento da produção da região centro sul”, explicou o senador.

Apoio

O senador lembra que essa ação é voltada para o desenvolvimento das potencialidades dos municípios com o foco no desenvolvimento da economia e na geração de empregos, pautas que são prioritárias do seu mandato. Laércio também reconheceu o esforço do governador Fábio Mitidieri e sua obstinação que faz com que ele cumpra tudo que prometeu realizar, não só na região centro sul, mas em todas as outras regiões do estado de Sergipe, atendendo, sempre que possível, os anseios dos gestores municipais e da população.

“O Governo começa discutindo o cinturão de confecções, em breve a Secretaria do Trabalho seguirá para outra região do estado, respeitando a sua vocação, discutindo com os agentes públicos e produtores todas as suas potencialidades. Como Senador da República, darei todo o meu apoio e a minha contribuição para colocar Sergipe de volta no contexto da moda no Nordeste e em tantos outros contextos que ainda virão”, assegura Laércio.

Já o governador Fábio Mitidieri destacou que a estrutura administrativa e governamental tem dialogado com principais atores do cenário a fim diagnosticar e prever políticas públicas alinhadas com as necessidades apresentadas.

“O governo do estado numa parceria é com o Senai-SE, com a Secretaria de Estado do Trabalho, com os empresários da região Tobias Barreto e Itabaianinha, principalmente, que tem um polo têxtil muito forte, propõe aquilo que foi nosso compromisso lá atrás na campanha e agora já no Governo, que é criarmos o cinturão da indústria têxtil para promover o desenvolvimento, uma tributação diferenciada, da mesma forma qualificação, enfim, dar cada vez mais condições de competitividade, qualidade, para os serviços que são ofertados na região. É o governo procurando se aproximar do setor produtivo para gerar mais emprego e renda para a nossa população”, concluiu o governador.

Expectativa

O prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, disse que aguardava com muita expectativa por esse momento. Ele destacou o compromisso do governador em promover o desenvolvimento da região, ao identificar os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto como as duas maiores referências no estado no setor têxtil da confecção. “Não poderia ser diferente. Conhecendo o governador como a gente conhece, que é um homem de palavra, hoje estamos colhendo já aqui alguns frutos, como a visita do Senai-CETIQT, que é referência nacional em moda. Vimos também as secretarias do governo integradas com todos os órgãos, bancos locais, tudo isso para que a gente possa fazer um cinturão de confecção e a gente consiga atrair novas empresas de outros estados”, disse o prefeito.

Foto assessoria

Por André Carvalho