Senador Laércio Oliveira participa de fórum sobre desenvolvimento sustentável da ONU, em Nova York

O senador Laércio Oliveira está representando o Brasil no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O evento, que reúne líderes globais, especialistas e representantes da sociedade civil, visa discutir desafios e buscar soluções para promover um futuro mais sustentável. O tema do encontro deste ano é “Acelerando a recuperação da doença do coronavírus (Covid-19) e a plena implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em todos os níveis”.

O parlamentar faz parte da comitiva de representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal composta também pelos deputados Atila Lira, Leda Borges, Carlos Zarattini e Marcio Marinho.

“Estamos participando de discussões e também conhecendo projetos inovadores que estão sendo implementados em diferentes partes do mundo, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. Embora essa seja uma agenda global, a implementação ocorre em nível local”, explicou Laércio.

Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012. O objetivo foi produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta.

Eles substituem os objetivos de desenvolvimento do Milênio (ODM), que começou um esforço global em 2000 para combater a indignidade da pobreza. Foram estabelecidos objetivos mensuráveis, universalmente acordados para combater a pobreza extrema e a fome, prevenindo doenças mortais e expandir a educação primária para todas as crianças, entre outras prioridades de desenvolvimento.

Esses 17 objetivos, construídos sobre os sucessos de desenvolvimento do Milênio, também incluem novas áreas como a mudança climática, desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interligados.

Foto assessoria

Por Carla Passos