SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA DE PREMIAÇÃO QUE VALORIZA A CIÊNCIA E A INOVAÇÃO EM SERGIPE

Na manhã desta segunda-feira, 26, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) esteve presente no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) para a XII edição do Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica. O evento homenageou mais de 150 pesquisadores ao longo das edições, reconhecendo aqueles que têm um papel fundamental no avanço da ciência, tecnologia e inovação no estado.

Laércio Oliveira, um dos principais defensores do desenvolvimento científico e tecnológico em Sergipe, reforçou seu compromisso com o setor. Ao longo de sua trajetória, o senador tem sido um elo importante na promoção de parcerias entre universidades, instituições de pesquisa e o setor privado. Durante seu mandato como Deputado Federal, destacou-se como relator da Lei do Gás, uma iniciativa relevante para o crescimento econômico do estado.

“É uma honra estar aqui com vocês celebrando este momento tão importante, onde reconhecemos os talentos da nossa terra. Parabenizo o governo do estado por essa iniciativa que valoriza nossa capacidade científica. Sinto-me parte dessa construção. Todos os homenageados têm o meu respeito e carinho”, declarou o senador durante o evento.

O reconhecimento ao trabalho dos pesquisadores e à comunidade acadêmica foi ressaltado por Alex Garcez, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia em Sergipe (Fapitec). “Os estudos realizados por esses pesquisadores abrangem diversas áreas, desde o setor produtivo até o público e a comunicação. Essas iniciativas promovem desenvolvimento, geram empregos e fortalecem a economia local. A contribuição dos vencedores desta edição será uma inspiração para as próximas gerações”, afirmou.

O secretário de estado do Desenvolvimento, da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, destacou o apoio do governador Fábio Mitidieri à pesquisa e inovação. Segundo ele, o crescimento dos recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC) tem sido crucial para a realização de estudos e pesquisas em empresas do estado. “Essa colaboração entre poder público, iniciativa privada e academia vem ampliando a produção de conhecimento e capacitação de novos pesquisadores em Sergipe”, concluiu.

Premiações

Nesta edição, a premiação contempla as seguintes categorias: Pesquisador destaque (ciências da vida e ciências humanas), pesquisador inovador (inovação empresarial e setor público), jovem cientista (pós-graduação, iniciação C&T e cientista júnior), profissional da comunicação (rádio, telejornalismo e internet) e empresa inovadora. Ao todo são 19 premiados e um investimento de R$ 69 mil em premiação.

