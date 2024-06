Senador Laércio Oliveira prestigia Festival da Mandioca em Lagarto

Neste sábado, 28, véspera de São Pedro, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) esteve presente no município de Lagarto para acompanhar o tradicional Festival da Mandioca. O evento atrai uma multidão para acompanhar shows de artistas locais e nacionais, além das diversas manifestações culturais que cativam a população. Laércio foi recebido pela prefeita Hilda Ribeiro, pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, pela deputada estadual Áurea Ribeiro e pela pré-candidata a prefeita, Rafaela Ribeiro.

O deputado Gustinho elogiou a presença do senador nas festividades do interior do estado, destacando sua atuação em defesa da cultura e das tradições juninas. “O senador Laércio Oliveira está sempre presente nos eventos do estado, levando a sua bandeira da geração de emprego e renda. O Festival da Mandioca está entre as maiores festas do Nordeste e a presença dele aqui é muito importante, pois fortalece o nosso evento e, acima de tudo, simboliza todo o seu apoio às festividades juninas e à geração de emprego”, afirmou o deputado.

A prefeita Hilda Ribeiro também expressou sua gratidão pela presença do senador Laércio Oliveira, enfatizando o apoio contínuo do senador à administração municipal. “Eu fico muito feliz com a presença do nosso senador Laércio, não só no dia de hoje, mas durante todo o ano. Eu sou muito grata por toda a sua atenção, sempre nos recebendo de portas abertas lá em Brasília quando a gente precisa. Então, é uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado nesse primeiro dia de São Pedro no Festival da Mandioca”, ressaltou a prefeita.

A deputada Áurea Ribeiro destacou a lealdade do senador ao seu grupo político e sua atuação em defesa do emprego. “Nossa amizade, o respeito e o carinho com Laércio são muito fortes. Temos por ele uma admiração enorme, por sua seriedade e pelo trabalho que realiza em defesa do emprego. E essa festa tem tudo a ver com ele, porque gera muitos empregos e renda. A nossa economia é aquecida, os comerciantes estão felizes, e isso é muito importante”, afirmou a deputada.

O Festival da Mandioca completa 11 anos em 2024. A festa, que se consolidou como uma das maiores celebrações juninas do Nordeste, segue até o dia 14 de julho, quando ocorrerão casamentos caipiras nos povoados. O evento proporciona entretenimento, cultura e oportunidades de emprego e renda para toda a região centro-sul de Sergipe.

