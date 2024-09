Senador Laércio Oliveira reafirma compromissos no interior sergipano

O último fim de semana foi bem movimentado para o senador Laércio Oliveira (PP-SE), que cumpriu agendas políticas em Aracaju e mais 4 municípios: Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas, Divina Pastora e Neópolis. O objetivo foi prestigiar os atos políticos dos aliados e abraçar a população.

O parlamentar iniciou sua agenda na sexta-feira, nos conjuntos Marcos Freire e João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, onde acompanhou a mega caminhada da candidata a prefeita da cidade, Carminha Paiva (Republicanos), e da candidata a vice, Larissa Franco (Progressistas). O ato também contou com a presença do prefeito do município, Padre Inaldo (Progressistas), do ex-prefeito Zé Franco, candidatos a vereadores e outros políticos.

No sábado, o senador Laércio Oliveira iniciou o dia de agendas marcando presença na concentração da pisadinha do candidato a prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo Cesar (União Brasil), e da candidata a vice-prefeita, Dra. Lizia (Progressistas). O parlamentar evidenciou a admiração que tem pela dupla, destacou os potenciais energéticos e econômicos do município e reafirmou seu total apoio à chapa.

Laércio deu continuidade às agendas com a grande carreata em apoio à candidata à reeleição ao cargo de prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg (Progressistas), e seu vice, Arodo (PSD). A carreata saiu das proximidades do povoado Bomfim em direção à sede do município e seguiu até o Povoado Maniçoba. Em seguida, houve uma pisadinha pelas ruas do município. Além do senador, os atos contaram com as presenças do deputado estadual Jorginho Araújo e do ex-prefeito de Divina Pastora, Dr. Silvio Cardoso.

Encerrando a maratona pelos municípios, o senador Laércio marcou presença na mega pisadinha dos progressistas Miguel Lobo e Dr. Luizinho, candidatos a prefeito e vice de Neópolis. Uma multidão percorreu as principais ruas e avenidas da cidade e expressaram apoio à dupla. Ao final, houve um comício na Praça Tiradentes, que contou com a presença do atual prefeito, Celio de Zequinha, o vice-prefeito, Dr. Francisco Antunes, os ex-prefeitos Felipe Barreto e Carlinhos Guedes, e de candidatos a vereadores.

No domingo, o senador Laércio concentrou seus esforços na caminhada em apoio à Luiz Roberto (PDT) e Fabiano (Progressistas), candidatos a prefeito e vice de Aracaju. A caravana do 12 caminhou pelas ruas do Bairro Santa Maria e conversou com a população sobre as propostas da chapa. O ato contou com a presença de muitos políticos, lideranças locais e a presença em massa do povo.

O senador Laércio destacou a relevância de caminhar, lado a lado, com seus pares e a importância da eleição de bons nomes para o futuro de Sergipe. “Como presidente de honra do Progressistas, eu faço questão de prestigiar os atos políticos dos meus correligionários e aliados para abraçá-los, passar uma palavra de apoio e motivação. É assim, com construção e trabalho que contribuiremos com o progresso do nosso Estado e da nossa gente”, falou.

Por Assessoria de Comunicação