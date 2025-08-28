SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA REAFIRMA PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO E DEFENDE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL EM SERGIPE

O senador Laércio Oliveira (PP‑SE) participou da inauguração do Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho, totalmente reformado e ampliado pelo Governo de Sergipe, e aproveitou o momento para reafirmar seu compromisso com a educação como ferramenta de transformação social.

Em um discurso marcado por emoção e pela própria trajetória pessoal, Laércio agradeceu à professora Maria Ivanda, que dá nome à escola, e destacou a importância dos educadores na vida de milhares de sergipanos. “Esse é um agradecimento que faço de coração. A vida dessa professora como representante da educação certamente transformou a vida de muita gente. Assim como disse o governador Fábio, a educação transforma, e eu quero tirar esse discurso da teoria e colocá-lo na prática”, afirmou.

O senador ressaltou que as dezenas de escolas reformadas no estado representam a concretização de compromissos assumidos e destacou que Sergipe vive um momento histórico na área da educação. “Quero parabenizar todos os alunos que hoje vivem uma nova realidade educacional. Para quem tem mais de 50 anos, como eu, e estudou em tempos difíceis, é inspirador ver a diferença que está sendo construída”, disse, lembrando que, em sua infância, estudava com poucos recursos e muitas vezes precisava levar lanche de casa. “No meu tempo, levávamos bolacha, suco, qualquer coisa. Não tínhamos estrutura, mas tínhamos sonhos. Ver essas crianças estudando hoje em escolas modernas e bem equipadas me enche de esperança”, completou.

O discurso de Laércio ganha ainda mais força quando aliado ao conjunto de ações concretas que o senador vem promovendo na área da educação. Ele é autor de projetos estratégicos e responsável pela destinação de recursos que têm ampliado oportunidades para os jovens sergipanos. Entre os principais investimentos está o Programa Primeiro Emprego, que recebeu R$ 20 milhões em emendas de bancada destinadas por Laércio, em parceria com o governador Fábio Mitidieri, que também contribuiu com outros R$ 10 milhões. A iniciativa prepara jovens para as exigências do mercado de trabalho, especialmente em setores estratégicos como fertilizantes, gás e petróleo, e já é referência nacional, tendo sido apresentada no G20 Social. Outro destaque é a destinação de R$ 3,5 milhões para a construção do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), além de recursos para melhorias no hospital universitário e a criação do Centro de Biotecnologia Animal.

No campo legislativo, o senador é autor do Projeto de Lei Complementar 48/2023, que permite o remanejamento de mais de R$ 300 milhões de programas inativos do Ministério da Educação para a modernização de escolas e creches. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Laércio também é defensor do Novo Ensino Médio com a inclusão do ensino técnico, que considera fundamental para equipar os jovens com competências valorizadas pelo mercado de trabalho. Em 2024, participou como palestrante do Primeiro Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, em Portugal, defendendo a importância da educação empreendedora como ferramenta para desenvolver habilidades essenciais, como autoestima, autoconfiança e visão de futuro, que aumentam a empregabilidade dos jovens.

Em sua fala durante a inauguração, o senador ainda destacou o desafio pessoal de aprender inglês e incentivou os estudantes a abraçarem as oportunidades oferecidas pelo conhecimento. “Até hoje estudo inglês para poder conversar com o mundo. Quero que os jovens de Sergipe estejam preparados para viajar, conhecer novas culturas e trazer conhecimento para o nosso estado. Para isso, precisamos investir cada vez mais na educação”, ressaltou.

Texto e foto Carla Passos