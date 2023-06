Senador Laércio Oliveira reforça compromisso com a geração de empregos em solenidade de contratação de trabalhadores

Na manhã desta segunda-feira, 19, o Senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou da solenidade de assinatura de contratos de 300 trabalhadores da NC Vigilância – empresa sergipana com atuação há 20 anos no mercado – para exercerem a função de vigilante nas unidades da empresa terceirizada Carmo Energy, que administra o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo). O evento contou com a presença do governador do Estado, Fábio Mitidieri, entre outras autoridades.

Para Laércio, a contratação dos trabalhadores reforça o compromisso do Governo com a geração de emprego e renda para os sergipanos, principalmente na área do petróleo e gás onde o estado tem um potencial muito grande de crescimento e desenvolvimento. “Esse evento é muito importante porque demonstra o compromisso do governador Fábio Mitidieri com a população, com aquilo que ele pregou durante toda a campanha que foi promover as condições para que o Estado ofereça mais oportunidades de trabalho”, disse.

Segundo Laércio, a presença do governador confere respaldo ao contrato, demonstrando o compromisso do governo com o processo de terceirização e com a qualidade dos serviços prestados. “Nunca na história de Sergipe eu assisti um governador vir a uma solenidade de um contrato entre empresas para dar o seu aval, a sua chancela. Ela reconhece o valor e a importância do trabalho dos terceirizados, mostrando que eles não são apenas fornecedores de serviços, mas também membros essenciais da equipe que contribuem para o funcionamento adequado do governo”, pontuou.

Economia mais forte

Em seu pronunciamento, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância do ato para a economia do Estado. Segundo ele, o governo tem o compromisso de qualificar a mão de obra local para garantir a eficiência dos serviços prestados, valorizar os trabalhadores, fortalecer a imagem governamental e promover o desenvolvimento econômico.

“A Carmo Energy determinou que, no mínimo, 20% da mão de obra tem que ser local. Por isso, o Governo, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, vem fazendo cursos de qualificação específicos direcionados para as vagas que estão surgindo não só no setor de petróleo e gás, mas na indústria têxtil também e com isso gerar mais oportunidade de emprego e para que a gente não tenha que estar trazendo gente de fora para ocupar o espaço do sergipano. Com isso, a gente movimenta a economia, qualifica nossa população e vira a página do desemprego”, comentou.

O diretor Operacional da Carmo Energy, Daniel Noleto, reforçou a parceria com o governo e a intenção da empresa em investir no desenvolvimento local. “Manter a mão de obra local é importante para gente justamente para agregar valor aonde a gente está desenvolvendo a nossa atividade. Com o direcionamento das nossas atividades com empregados daqui, a gente garante que eles nos ajude localmente. A qualificação profissional é muito importante, até porque nós estamos em desenvolvimento até 2026, então, é uma atividade que vai expandir muito e a gente vai precisar de recursos, tanto pessoal como material”, comentou o executivo.

Presenças

Também estiveram presentes na solenidade a secretária de Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri; o secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles; o secretário executivo, Rafael Melo; o secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa; o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo; o secretário de Governo, Cristiano Barreto; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas; a secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia; o diretor presidente da Codise, Ronaldo Guimarães; diretore da NC Vigilância, Alexsandro Moura e Sandro Moura; e o vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França.

Foto: André Moreira

Por André Carvalho