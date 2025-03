SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA REPRESENTA O PRESIDENTE DO SENADO E DEFENDE O EMPREGO EM EVENTO DA CNC

Em discurso durante o lançamento da Agenda Institucional do Sistema Comércio, nesta terça-feira (26), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) enfatizou a importância do setor de serviços para a economia brasileira e criticou a falta de atenção que a categoria recebe no debate econômico nacional.

O evento, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), reuniu autoridades como o presidente em exercício Geraldo Alckmin, parlamentares e lideranças empresariais para discutir propostas para o desenvolvimento do setor. O senador Laércio esteve no evento representando o presidente do Senado Davi Alcolumbre.

Oliveira, que já ocupou a vice-presidência da CNC, e presidiu a Federação do Comércio de Sergipe, destacou a relevância do comércio e dos serviços no PIB brasileiro, ressaltando que o setor passou de 43,5% da economia em 1984 para quase 60% em 2024, movimentando cerca de R$ 7 trilhões no último ano. Além disso, apontou que mais de 70% dos empregos formais do país são gerados pelo setor terciário.

“Sem as atividades terciárias, nossa economia não seria nem uma sombra do que é hoje. O crescimento de 3,4% do PIB no ano passado não existiria, e não estaríamos entre as dez maiores economias do mundo”, afirmou.

Oliveira reafirmou o compromisso de defender o setor terciário no Congresso Nacional. “Este setor é a locomotiva que impulsiona o Brasil adiante. No que depender de nossos esforços, ele jamais será tratado como coadjuvante, mas sempre como protagonista no palco da economia brasileira”, concluiu.

AGENDA LEGISLATIVA

A CNC entregou a Agenda Institucional ao governo federal e ao Congresso Nacional. O documento, elaborado com a contribuição de mais de 2 mil representantes do setor terciário em todo o Brasil, apresenta propostas para fortalecer o ambiente de negócios, estimular a inovação e impulsionar o crescimento econômico sustentável.

A programação incluiu debates sobre a transformação digital no setor terciário e a importância de políticas públicas para o turismo.

Texto e foto assessoria