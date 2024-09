SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA SOBRE A CONCESSÃO DA DESO: “ESSE É O MOMENTO MAIS IMPORTANTE DE SERGIPE”

A Iguá Saneamento levou a concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) por R$ 4,5 bilhões, na tarde desta terça-feira (4), na Bolsa de Valores, em São Paulo, com um ágio expressivo de 122% em relação ao mínimo de R$ 2 bilhões estabelecidos pelo Estado.

A companhia terá direito a operar os serviços de água e esgoto por 35 anos. “Dos últimos 20 anos, esse talvez seja o momento mais importante para Sergipe. O olhar para o estado está consolidado com essa ação. Isso vai permitir novos investimentos. Aquilo que o estado não tem condição de fazer, o governador Fábio Mitidieri foi buscar no mercado”, disse o senador.

Segundo dados do Governo do Estado, com o impacto socioeconômico do leilão, está estimada a geração de cerca de 20 mil novos empregos, sendo 7 mil diretos e 13 mil indiretos. Serão investidos mais de R$ 6 bilhões em água e esgotamento sanitário, com R$ 4,5 bilhões já nos 10 primeiros anos para universalizar o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário nos 74 municípios do Estado, incluindo 657 povoados.

Em seu discurso, o CEO da Iguá Saneamento, Roberto Barbuti, destacou a parceria com o estado de Sergipe. “Temos a convicção dos desafios, mas temos a convicção que vamos ajudar o estado nesse aspecto do saneamento”.

A Iguá é uma empresa criada em 2017 e está presente em 27 municípios de seis estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Nesses locais, são 16 operações, sendo que 14 são concessões e 2 são parcerias público-privadas (PPPs).

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a importância do processo para que o Estado avance na oferta de um serviço essencial adequado. “Nós estamos inaugurando hoje um novo ciclo na política de desenvolvimento de nosso estado. Uma virada de página na questão do saneamento público”, disse.

Também participaram do leilão o Consórcio Aegea, com a segunda melhor proposta; seguido pelo Consórcio Xingó e Infraestrutura BR V Saneamento Holding II.

O diretor-presidente da Agência Desenvolve-SE, do Governo de Sergipe, Milton Andrade, já havia informado que a Deso continuará funcionando com o seu quadro de funcionários. “Não há previsão de demissão. O que está acontecendo na realidade é uma concessão parcial do serviço de água e esgoto”, disse.

Ele explicou ainda que o serviço de água e esgoto possui quatro etapas: captação da água bruta, tratamento, distribuição e coleta e tratamento de esgoto. A Deso vai ficar responsável pela captação da água bruta e pelo tratamento dessa água. A distribuição (etapa 3) e a coleta e o tratamento de esgoto (etapa 4) ficarão de responsabilidade do concessionário vencedor.

