SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA VIABILIZA A DOAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A INCLUSÃO DIGITAL EM SERGIPE

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) articulou junto ao Ministério das Comunicações a doação de 100 computadores para cinco municípios sergipanos, em parceria com o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC).

Os equipamentos, que passaram por recondicionamento antes de serem entregues, fazem parte do programa “Computadores para Inclusão”, que busca promover a inclusão digital em comunidades vulneráveis, escolas, projetos sociais e organizações não governamentais.

O programa, coordenado pelo INAC, recebe doações de equipamentos do Ministério das Comunicações, dando nova vida a computadores que seriam descartados, promovendo sustentabilidade ao reduzir o desperdício eletrônico e minimizar o impacto ambiental. “A inclusão digital é uma ferramenta poderosa para transformar a realidade das pessoas e reduzir as desigualdades sociais. Ao levar tecnologia para nossas escolas e centros de saúde, estamos oferecendo oportunidades para que os sergipanos se conectem ao mundo e ampliem suas possibilidades de desenvolvimento,” destacou o senador Laércio Oliveira.

Entre os municípios beneficiados está Propriá. A secretária de Saúde de Jeane Lima, celebrou a chegada dos novos equipamentos: “Acabamos de receber esse presente maravilhoso, que vai informatizar nossos postos de saúde, tornando o atendimento mais ágil e eficiente.” Já o prefeito de Campo do Brito, Médice de Maim, também expressou gratidão: “A gestão de Campo do Brito foi mais uma vez contemplada pelo senador Laércio Oliveira, que tem sido um parceiro constante. Esses computadores vão fortalecer nossa administração e modernizar os serviços prestados à população.”

Em Itabi, a prefeita Gabi de Lica destacou a importância da doação: “Com muita alegria, recebemos 20 novos computadores que vão modernizar nossa gestão e ampliar o acesso à tecnologia. É um marco para o nosso município.” Enquanto isso, em Malhada dos Bois, o prefeito eleito Fábio de Dona Rosa comentou o impacto para a educação: “Esses 20 computadores serão destinados às nossas escolas municipais, oferecendo novas oportunidades de aprendizado digital para nossos alunos.” O município de Moita Bonita também foi contemplado com os equipamentos, que serão utilizados para fortalecer os serviços públicos e a educação local.

A iniciativa reflete o compromisso do senador Laércio Oliveira com a inclusão digital e a melhoria da infraestrutura tecnológica nas cidades sergipanas, promovendo avanços significativos na gestão pública e no acesso à tecnologia.

Texto e foto Carla Passos