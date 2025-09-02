Senador Laércio prestigia entrega de título de cidadão a empresário sergipano

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) visitou a cidade de Petrolina, no Sertão Pernambucano, onde prestigiou a Sessão Solene de concessão da Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan e do Título de Cidadão Petrolinense ao empresário Paulo Roberto Nunes de Oliveira.

O evento que concedeu a medalha ao presidente da Jotanunes Construtora, foi na última sexta-feira, 29. A empresa é atuante no ramo imobiliário desde 1987. As proposituras são de autoria do vereador Aero Cruz (PDT) e do ex-vereador Elismar Gonçalves (PSD).

Natural de Tobias Barreto/SE, o empresário Paulo Nunes fundou, em Aracaju, a empresa, que está presente em mais de 13 cidades, com destaque para a Região Nordeste do Brasil. Em Petrolina, a Jotanunes foi responsável pela construção e entrega das primeiras casas populares e, atualmente, contribui com o desenvolvimento local. Durante sua trajetória, a empresa entregou 27 mil lares.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina, Osório Siqueira (Republicanos), a entrega do título de cidadão e da medalha é uma forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município, que celebra, em setembro, 130 anos. “Paulo Nunes tem um legado positivo aqui na nossa região, portanto, essa uma homenagem mais que justa para ele”, disse.

O vereador Levi Oliveira, de Aracaju, destacou a importância de reverenciar a figura de Paulo e enfatizou a relevância de estreitar a relação institucional com colegas vereadores. “É uma honra participar desse momento tão importante na vida de Paulo Nunes, um indivíduo que tem se destacado pela expansão territorial da cidade de Petrolina. Homenagem mais que justa para alguém que tem trabalhado incansavelmente pelo desenvolvimento local. Além disso, essa é uma oportunidade para conversar com os colegas vereadores e conhecer o trabalho deles em prol da população petrolinense”, falou.

O homenageado, Paulo Nunes, agradeceu a todos os presentes, entre eles, o senador Laércio Oliveira, e expressou a felicidade em receber a honraria. “É uma honra contar com a presença do nosso senador Laércio Oliveira, grande representante do Estado de Sergipe no Congresso Nacional e, também, estou muito feliz com todos que aqui estão. A entrega desse título e dessa medalha renova o meu compromisso em continuar investindo, trabalhando e acreditando no potencial dessa cidade que me acolheu de braços abertos. Petrolina faz parte da minha história e a Jotanunes continuará fazendo parte da história de Petrolina”, finalizou.

Para o senador Laércio Oliveira, essa é uma homenagem merecida a quem tanto trabalha pelo progresso regional. “Os petrolinenses presentes na solenidade estavam diante de um homem que enche os sergipanos de orgulho e que emprestamos para o Brasil inteiro. Paulo Nunes é sinônimo de credibilidade, competência, respeito e vontade de fazer os outros felizes. Aonde ele estiver, eu estarei”, comentou.

A solenidade contou ainda com as presenças do prefeito de Petrolina, Simão Duran (União-PE), do vice-prefeito do município, Ricardo Coelho (União-PE), dos vereadores de Petrolina Gilberto Melo (União), Josivaldo Barros (Republicanos), Wanderley Alves (PDT), Cláudia Ferreira (DC), Gilmar Santos (PT), Junior Gás (Avante), Manoel da Acosap (União), Marquinhos Amorim (Republicanos), Roberto da Gráfica (DC), Rogério Passos (União), Ronaldo Souza (Republicanos), Ronaldo Silva (PSDB), Zenildo do Alto do Cocar (PDT), Rosarinha Coelho (União).

Por Assessoria de Comunicação

Foto: João Uender e Marciene Souza