SENADOR LAÉRCIO REFORÇA AGENDA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTALEIRO SERGIPE E GERAÇÃO DE ATÉ 20 MIL EMPREGOS

O senador Laércio Oliveira integrou a missão oficial do Governo de Sergipe ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (15), que teve como foco a revitalização do Estaleiro Sergipe, em Santo Amaro das Brotas. A agenda técnica, que incluiu visita ao Estaleiro São Gonçalo, fortalece o compromisso do parlamentar com a atração de grandes investimentos e a geração de oportunidades para o estado.

Com um investimento previsto de R$ 150 milhões pela SG Indústria e Comércio Naval, a reativação do antigo estaleiro Porto das Redes deverá gerar inicialmente 1.000 empregos diretos e, no pico das operações, alcançar até 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O projeto contempla produção de embarcações, peças, reparos e serviços voltados ao descomissionamento de plataformas, além de atender ao projeto Sergipe Águas Profundas.

Laércio destacou que o que hoje é realidade no Rio de Janeiro será replicado em Sergipe. “O que nós estamos projetando para Sergipe é uma realidade. E essa realidade existe já aqui, em São Gonçalo, e vai chegar a Sergipe. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo feito aqui”, afirmou o senador.

Desde sua atuação como relator da nova Lei do Gás, Laércio Oliveira vem se empenhando na abertura do mercado, na atração de investimentos e no fortalecimento do setor de petróleo e gás — áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico de Sergipe. A missão no Rio de Janeiro também incluiu reuniões no Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), para tratar da dragagem da foz do Rio Sergipe, e na Fundação Getúlio Vargas (FGV), reforçando parcerias técnicas para projetos estruturantes como a Agenda de Transição Energética e a ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB).

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, ressaltou a importância da visita. “Estamos em um momento crucial para o setor naval e industrial em Sergipe. Conhecer de perto as operações e a estrutura do Estaleiro São Gonçalo é fundamental para absorver conhecimentos e fortalecer a revitalização do nosso estaleiro, que tem enorme potencial de gerar empregos e atrair investimentos”, afirmou.

De acordo com o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a Companhia atua como catalisador para o desenvolvimento industrial em Sergipe. “A visita ao Estaleiro São Gonçalo nos permite ver de perto o que a SG já está fazendo e o que poderá ser levado a Sergipe. Queremos estabelecer parcerias técnicas e comerciais, além de identificar oportunidades para impulsionar o setor naval no estado”, ressaltou.

A representante da SG, Cláudia Santana, e o prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César, reforçaram o otimismo com o projeto. Para Cláudia, o apoio do Governo do Estado é um diferencial e garante que “o sonho vai se tornar realidade” com a execução do plano. Já o prefeito destacou que a iniciativa “vai gerar emprego e renda não só para os filhos de Santo Amaro, mas para todos os sergipanos, em parceria com grandes grupos nacionais e internacionais”.

O senador enfatizou que cada ação tem como meta criar um ambiente favorável para que empresas se instalem, gerem empregos e aproveitem a mão de obra local. “Tenho um compromisso de longa data com o desenvolvimento de Sergipe. Nosso estado tem potencial para competir com os maiores polos do país, e essa revitalização é mais um passo para transformar esse potencial em realidade”, completou Laércio.

Visita à FGV

Em seguida, a comitiva esteve na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em encontro com o presidente Carlos Ivan Simonsen Leal. A reunião reforçou a parceria do Governo de Sergipe com a instituição em projetos estratégicos já em andamento, como a Agenda de Transição Energética, a ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) e o aproveitamento da mão de obra local no descomissionamento de plataformas.

O senador Laércio Oliveira destacou que a parceria com a FGV é fundamental para dar sustentação técnica e segurança jurídica aos investimentos que estão chegando ao estado. “São iniciativas que vão posicionar Sergipe de forma competitiva no cenário nacional e internacional, aproveitando nossas vocações econômicas e garantindo que os empregos gerados fiquem com os sergipanos”, afirmou.

Por Carla Passos – foto assessoria