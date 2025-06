Senador Laércio reforça compromisso com hospitais filantrópicos de Sergipe

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou sua atuação em defesa da saúde pública em Sergipe, com foco especial no fortalecimento dos hospitais filantrópicos. O parlamentar tem destinado recursos por meio de emendas parlamentares a instituições como os hospitais Cirurgia, Santa Isabel, São José, e diversas unidades no interior do estado, a exemplo do Hospital São José, de Itabaiana. Ao todo foram destinados R$ 41,5 milhões. “Eu tenho um foco voltado para ajudar os hospitais filantrópicos. Eles atendem exatamente quem não tem nenhuma condição. E nos últimos anos, enfrentam um problema seríssimo de recursos”, afirmou o senador.

Laércio pontuou que, enquanto quem tem plano de saúde consegue acesso imediato a tratamentos, a população mais vulnerável depende da estrutura oferecida por essas instituições filantrópicas — muitas vezes a única porta de entrada para atendimentos especializados. Segundo ele, garantir qualidade e dignidade no atendimento é uma missão social da atuação parlamentar.

“É muito gratificante entender que, através de uma emenda, você oferece segurança às pessoas para buscar a cura da sua enfermidade, bater na porta de um hospital e encontrar médico, equipamento moderno, centro cirúrgico funcionando”, completou.

O senador relatou avanços concretos promovidos com recursos de sua autoria. Ele destinou R$ 26 milhões para o Hospital Cirurgia que foram utilizados para a modernização do centro cirúrgico e das UTIs, além da compra de equipamentos de imagem de última geração.

Ele adiantou que, ainda este ano, pretende ampliar os investimentos no Hospital e Maternidade Santa Isabel destinando R$ 10 milhões para a melhoria dos equipamentos do hospital. Ele já destinou 5 milhões. “É um hospital centenário e muito importante com ambulatórios, dedicados aos neonatos e recém-nascidos, proporcionam consultas, acompanhamento e orientações sobre aleitamento materno, além de abordar doenças epidemiológicas. Tem meu apoio incondicional por sua história e tradição de cuidados materno-infantis, que trabalha em prol das pessoas mais necessitadas”, disse o senador Laércio.

Para o hospital São José foram destinados R$ 5,2 milhões. Com esses recursos, o hospital inaugurou novos serviços essenciais para a saúde da população sergipana: o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. Inclusive com implante coclear, para pessoas surdas voltarem a ouvir. É uma cirurgia de alta tecnologia que antes era de difícil acesso da população que necessita dos serviços do SUS.

Texto e foto Carla Passos