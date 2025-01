Senador Laércio visita hospital Cirurgia, que recebeu mais de 20 milhões em emendas

O senador Laércio Oliveira visitou nesta quarta, 22, o Hospital Cirurgia para acompanhar a série de melhorias que o prédio tem recebido após a destinação de mais de R$ 20 milhões de emendas do seu gabinete. Dessa vez, ele conheceu de o tomógrafo de 64 canais para a realização de tomografias cardiológicas. O equipamento possibilita a realização de exames com mais precisão, melhorando a oferta desse tipo de serviço para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O tomógrafo que garante ainda mais qualidade e agilidade nos atendimentos dos pacientes oncológicos e cardiológicos. O Hospital de Cirurgia é uma unidade importante, histórica, conhecida como o Hospital dos Pobres, por isso tenho muito orgulho em ajudar essa instituição”, disse.

Laercio sempre teve uma atuação voltada para a melhoria da Saúde no Estado de Sergipe. Ele foi o parlamentar que mais enviou recursos para o Hospital Cirurgia, ao todo foram mais de 20 milhões para a reforma, compra de leitos de UTI, ampliação de centros cirúrgicos, laboratórios e melhorias no centro de processamento de roupas.

O diretor técnico do hospital, Dr Rilton Morais, reconheceu a contribuição de Laércio com a saúde pública. “O Hospital de Cirurgia é um dos maiores centros de cirurgias cardiológicas do país, por isso a gente agradece a compra desse equipamento que foi possível graças a emenda encaminhada pelo deputado federal e hoje senador Laércio Oliveira, a quem agradecemos pelo apoio”, comentou.

Texto e foto Carla Passos