SENADOR POR SERGIPE, ALESSANDRO VIEIRA FOI UM DOS ALVOS DE ESPIONAGEM DA ABIN, APONTA POLICIA FEDERAL

Investigação da Policia Federal aponta que agentes lotados na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) utilizaram ferramentas de espionagem adquiridas pelo órgão para monitorar os movimentos de autoridades do Judiciário, do Legislativo e personalidades públicas. Os atos irregulares teriam ocorrido durante o governo de Jair Bolsonaro.

Um dos alvos foi o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (11), afirmando que “a operação de hoje da PF mostra que fui vítima de espionagem criminosa e ataques on-line praticados por bandidos alojados no poder no governo passado. Isso é típico de governos ditatoriais. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos”, escreveu o senador.

Os detalhes da investigação indicam que o monitoramento ilegal buscava obter informações que pudessem ser usadas para vantagens políticas.

Foto Edilson Rodrigues