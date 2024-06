ROGÉRIO AGRADECE AO PRESIDENTE LULA POR RECONHECER SUA LUTA HISTÓRICA E CRIAR O NOVO CAMPUS DA UFS EM ESTÂNCIA

Nesta segunda-feira, 10, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) celebrou o anúncio do presidente Lula sobre a implantação de um novo Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em Estância. O anúncio marca a realização de uma luta antiga do senador em favor da expansão do ensino superior na região.

Rogério Carvalho, conhecido por sua dedicação à educação, considera a conquista um marco significativo para o desenvolvimento acadêmico e social de Sergipe. “Este é um momento histórico para todos nós. A implantação do Campus da UFS em Estância vai proporcionar novas oportunidades educacionais e transformar a vida de muitos jovens da nossa região,” afirmou o senador.

“A nova unidade da UFS irá atender a demanda crescente por educação de qualidade e reforçar o compromisso do presidente Lula com o avanço educacional no Nordeste. A chegada do campus é vista como um impulsionador de desenvolvimento, não apenas na formação de profissionais qualificados, mas também no fortalecimento econômico e social da região”, acrescentou.

Carvalho destacou, ainda, que a instalação do campus é fruto de um trabalho conjunto e de persistência. “Este é um sonho antigo que, graças ao apoio e empenho de muitos, está se tornando realidade. A educação é a base para a construção de um futuro melhor e, com essa conquista, estamos dando um passo importante para o progresso de Sergipe,” concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert