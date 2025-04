SENADOR ROGÉRIO ANUNCIA NOVIDADES SOBRE O RETORNO DA PETROBRAS A SERGIPE E DESTACA AÇÕES DO GOVERNO LULA

Líder do PT no Senado revelou que a Petrobras reassumirá, de forma definitiva, a operação e a propriedade das Fafens da Bahia e de Sergipe

Na manhã desta sexta-feira, 25, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) concedeu entrevista à Rádio Fan FM e compartilhou importantes novidades para Sergipe, destacando avanços econômicos, investimentos estratégicos e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do estado. Entre os principais destaques, o parlamentar confirmou a reincorporação das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafens) à Petrobras, a consolidação do projeto Sergipe Águas Profundas e a possível visita do presidente Lula ao estado.

Um dos principais destaques da entrevista foi a confirmação de que a Petrobras reassumirá, de forma definitiva, a operação e a propriedade das Fafens da Bahia e de Sergipe. A medida representa um novo ciclo de desenvolvimento para o estado.

“Ontem tivemos uma excelente notícia: foi aprovada a reincorporação das Fafens à Petrobras. A estatal vai reassumir essas unidades. É claro que a Unigel está envolvida no processo, mas tudo está sendo feito de forma negociada”, explicou o senador.

Além disso, Carvalho destacou o avanço do projeto Sergipe Águas Profundas, que promete transformar o estado em um dos polos mais estratégicos da produção nacional de petróleo e gás. Segundo o parlamentar, a estimativa é que a produção atinja 240 mil barris de petróleo por dia. “A licitação para as plataformas está em curso e deve ser encerrada em junho. Diferente da última, que não teve interessados, agora há sinais positivos. Parte das operações será comandada diretamente de Sergipe. Isso marca o retorno definitivo da Petrobras ao nosso estado”, comemorou.

Visita do presidente Lula a Sergipe

A entrevista também trouxe a previsão da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado, entre os dias 15 e 30 de maio. Na ocasião, Lula deverá anunciar oficialmente o retorno da Petrobras a Sergipe e participar da inauguração do Hospital de Amor, em Lagarto.

“Essa é uma luta que temos travado desde 2023. A presença da Petrobras foi fundamental para o surgimento da classe média em Sergipe e, agora, o impacto será ainda maior. Estamos falando de uma produção seis vezes maior do que a anterior e da construção de um gasoduto que vai integrar essa produção ao sistema nacional”, explicou.

Confiança no governo e na liderança de Lula

Ao comentar o cenário político nacional, o senador reforçou sua confiança na liderança do presidente Lula, ressaltando os avanços sociais e econômicos do atual governo.

“Lula continua sendo o preferido da população para a sucessão presidencial. Reduzimos a fome, tiramos mais de 30 milhões da miséria, alcançamos o menor índice histórico de desemprego, e o Brasil voltou a ser a décima economia do mundo”, destacou.

Para o senador, com o fortalecimento da comunicação governamental, a base aliada está empenhada em “recolocar Lula no lugar que merece: de competência e liderança”.

Contra a anistia dos golpistas de 08 de janeiro

Rogério Carvalho também foi enfático ao se posicionar contra qualquer tentativa de anistia aos responsáveis pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. “Aquilo foi uma tentativa de assassinato do presidente da República, do vice e do presidente do TSE. Foi um ato terrorista. Quem defende a democracia não pode aceitar anistia para esse tipo de crime”, afirmou o senador, lembrando que muitos envolvidos já fizeram acordos judiciais, mas que cerca de 100 pessoas devem cumprir pena em regime fechado.

Infraestrutura: BR-101 e SE-270 na pauta

O senador anunciou, ainda, avanços nas obras da BR-101, com 11 quilômetros restantes para a conclusão do trecho de 25 km. Segundo ele, 12 km serão entregues até o meio do ano e o restante até dezembro, além da construção de seis passarelas para garantir a segurança dos moradores da região.

Outro ponto importante da entrevista foi a proposta de federalização da SE-270, que liga Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto à BR-101. O objetivo é viabilizar a duplicação da rodovia e fortalecer a logística regional. “Isso facilita o tráfego e atrai investimentos, especialmente no setor logístico, essencial num mundo em que o comércio se dá, cada vez mais, pela internet”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos