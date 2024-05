SENADOR ROGÉRIO ARTICULA AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A FESTA DO CAMINHONEIRO E FESTA DO CANDEEIRO

Na última quarta-feira, dia 15, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) se reuniu com o Ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino, para viabilizar a ampliação de investimentos para a realização da tradicional Festa do Caminhoneiro de Itabaiana e da Festa do Candeeiro em Canindé do São Francisco, dois importantes eventos turísticos e culturais do estado de Sergipe.

De acordo com Carvalho, essas festividades, que celebram a cultura e tradição sergipanas, são muito importantes para o turismo do estado e, por essa razão, ele tem buscado meios para garantir um maior investimento na sua realização. “São dois eventos grandiosos e que fomentam o nosso desenvolvimento econômico, por isso estamos empenhados para que tenham uma maior estrutura e segurança para todos”, disse.

“Além de preservar as tradições locais, a Festa do Caminhoneiro e a Festa do Candeeiro contribuem para a geração de renda para os sergipanos e sergipanas”, acrescentou.

O mandato do senador Rogério Carvalho tem sido pautado por ações que visam fomentar o desenvolvimento econômico de Sergipe, e a promoção de festividades culturais como a Festa do Caminhoneiro e a Festa do Candeeiro são estratégias para alcançar esse objetivo, fortalecendo o turismo e valorizando a identidade cultural do estado.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes