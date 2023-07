Senador Rogério Carvalho acredita que o depoimento de Mauro Cid será um divisor de águas na CPMI

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) manifestou grande expectativa em relação ao depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos terroristas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Cid está programado para depor nesta terça-feira, 11, na CPMI.

Entre outros temas, Mauro Cid, conhecido como braço direito de Bolsonaro durante sua presidência, será questionado pelos parlamentares sobre o conteúdo com teor golpista encontrado em seu celular, que foi apreendido pela Polícia Federal durante uma operação que resultou em sua prisão. Ao longo dos quatro anos em que Bolsonaro esteve no poder, Cid era frequentemente visto ao lado do presidente, tanto em eventos públicos quanto em agendas internas.

Embora a defesa do tenente-coronel tenha solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele não fosse obrigado a comparecer à comissão, a ministra Cármen Lúcia, ao analisar o pedido, decidiu que Cid deve comparecer à CPMI, mas terá o direito de permanecer em silêncio para evitar a autoincriminação.

Para o senador Rogério Carvalho, o depoimento de Mauro Cid é aguardado com ansiedade, sendo um momento de extrema importância para todos que defendem a democracia. “Mauro Cid acompanhou de perto todas as ações do ex-presidente Bolsonaro, que instigou a população contra as instituições democráticas, contribuindo para os eventos ocorridos em 8 de janeiro, que começaram como uma tentativa de golpe e se tornaram um ato terrorista”, ressaltou.

“Mauro Cid sabe de muita coisa. Fraude em cartão de vacinação, rachadinhas, morte de Marielle e o plano de golpe de estado que resultou no atentado terrorista do dia 08 de janeiro. Pode ser que ele fale pouco, mas nós o colocaremos contra a parede”, acrescentou.

Por essa razão, Carvalho acredita que sua presença na CPMI “é um momento muito esperado para todos que defendem a democracia”. “Porque ele acompanhou todas as ações do ex-presidente que instigou a população contra as instituições democráticas, contra a democracia e que contribuiu para o 08 de janeiro, que é o responsável pela organização da tentativa de golpe do estado que virou um ato terrorista no início do ano”, disse.

Por essa razão, Carvalho enfatizou a importância de indagar e esclarecer a opinião pública sobre o papel desempenhado pelo tenente-coronel na organização dos eventos de 8 de janeiro e em todos os atos antidemocráticos que ocorreram nos quatro anos de governo Bolsonaro. “Sabemos que ele vai falar pouco, mas vamos ter o direito de indagar e esclarecer a opinião pública sobre o papel que ele teve na organização do 08 de janeiro e em todos os atos antidemocráticos”, afirmou.

“Portanto, a expectativa é que o depoimento de Mauro Cid traga informações cruciais e contribua para a compreensão do traçado histórico que culminou nos acontecimentos ocorridos em Brasília no início deste ano, no contexto dos atos terroristas que abalaram as sedes dos três poderes”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Fotos: Daniel Gomes