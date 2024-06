SENADOR ROGÉRIO CARVALHO ANUNCIA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS

Parlamentar sergipano participou da solenidade que celebrou os 49 anos da instituição e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da ciência e pesquisa

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, nesta quinta-feira, 13, da solenidade em comemoração aos 49 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Tabuleiros Costeiros, em Aracaju. Durante o evento, que reuniu diversas autoridades políticas e da ciência e pesquisa, Carvalho anunciou a destinação de recursos para a instituição.

“Vamos destinar, este ano de 2024, 100% da nossa emenda de bancada do Ministério do Desenvolvimento Agrário para o avanço da ciência e pesquisa em nosso estado. Vamos fazer um acordo com o governo para que, já que eu vou botar 100% da minha emenda no MDA, que ele complemente pelo menos mais 15 milhões, 20 milhões de reais”, declarou.

Deste modo, continuou Rogério, será possível atender às demandas da Embrapa Sergipe para que ela volte a ser referência. “Precisamos dar condições adequadas a todos que fazem esta grande empresa e, por isso, vamos fortalecê-la para que ela retome sua grandiosidade e possa impulsionar ainda mais a nossa ciência e as pesquisas da nossa área agrícola”, acrescentou.

Reconhecimento público

A chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Tereza Cristina, por sua vez, destacou a importância do anúncio feito pelo senador Rogério. Segundo ela, que é a primeira mulher a chefiar a instituição em Sergipe, a empresa pública “teve seus recursos e orçamento financeiro contingenciados nos últimos seis anos, o que resultou em um prejuízo na programação de pesquisas em temas estratégicos que não foram atendidos devido à escassez e limitação de recursos”.

Além disso, ela explicou que a Embrapa possui um conjunto de campos experimentais com equipamentos sem manutenção, uma frota de veículos ultrapassada e laboratórios com estrutura defasada, com vários equipamentos sem manutenção e outros estão inteiramente defasados em relação às novas tecnologias.

“Portanto, esse recurso anunciado pelo senador Rogério permitirá reestruturar alguns dos laboratórios mais estratégicos, recuperar alguns campos experimentais e resgatar temas de pesquisa fundamentais para o cumprimento da nossa missão e das nossas entregas para a sociedade sergipana, regional e brasileira”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos