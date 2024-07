SENADOR ROGÉRIO CARVALHO APRESENTA PROJETOS DE LEI PARA NACIONALIZAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE SERGIPE

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) apresentou esta semana quatro projetos de lei no Senado Federal que visam reconhecer manifestações culturais de Sergipe como patrimônio nacional. O objetivo, segundo ele, é buscar nacionalizar tradições locais com foco numa maior valorização da cultura popular sergipana.

Entre os projetos apresentados está o PL 2935/2024, propõe o reconhecimento do Reisado, dança tradicional com raízes ibéricas, como manifestação da cultura nacional, sendo caracterizado em Sergipe pelo uso de trajes coloridos e músicas típicas. Além disso, Carvalho também apresentou o PL 2936/2024, que busca reconhecer a Dança de São Gonçalo, que mistura elementos religiosos e folclóricos, como manifestação da cultura nacional.

“É fundamental reconhecer e preservar as manifestações culturais que fazem parte da identidade do povo sergipano e, por extensão, do povo brasileiro”, afirmou o senador Rogério.

Ainda dentro dos projetos com foco na nacionalização de manifestações culturais sergipanas está o PL 2937/2024, que propõe reconhecer a dança das Taieiras, expressão cultural ligada ao culto de santos católicos, como manifestação da cultura nacional. Assim como o PL 2938/2024, que visa reconhecer a Chegança, tradição que encena histórias de marinheiros portugueses com elementos musicais e teatrais, como manifestação da cultura nacional.

“O Reisado, a Dança de São Gonçalo, a dança das Taieiras e a Chegança não são apenas tradições locais; são tesouros que carregam histórias, religiosidade, e a diversidade cultural que formam a alma de Sergipe. Reconhecer essas manifestações como patrimônio nacional é uma forma de assegurar que essas tradições não se percam e que possam ser celebradas e valorizadas em todo o Brasil”, destacou o senador.

Além disso, Carvalho também disse que “iniciativas como estas não apenas fortalecem o orgulho local, mas também promovem o respeito e a apreciação pela riqueza cultural que temos em cada canto do país”. “Espero que o Senado Federal reconheça a importância desses projetos e os aprove, para que possamos seguir em frente com a missão de preservar e valorizar nossas heranças culturais”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes