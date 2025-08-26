Senador Rogério Carvalho atesta política fiscal do governo Mitidieri

O senador Rogério Carvalho articulou a aprovação da Mensagem 48/2025, que autoriza o Estado de Sergipe a contratar US$ 53,6 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), braço do Banco Mundial, com garantia da União. Com esse recurso, a gestão de Fábio Mitidieri pretende implantar o programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (CONECTA-SE), que tem como foco ampliar a conectividade no estado, modernizar os serviços públicos e investir em sistemas de energia mais eficientes.

O gesto de Rogério atesta a política fiscal do governo de Fábio Mitidieri, que tem praticado políticas financeiras eficazes como as que garantiram nota máxima de Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag). O indicador é o mais importante parâmetro utilizado para analisar a situação fiscal dos órgãos e permite que aqueles mais bem classificados consigam obter empréstimos com garantia da União.