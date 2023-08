Senador Rogério Carvalho busca viabilização de investimento de US$ 84 milhões para o “Programa Aracaju Cidade do Futuro”

Atendendo à uma solicitação do prefeito Edvaldo Nogueira, Carvalho pediu urgência na liberação do montante que será destinado à execução de importantes obras na capital sergipana

Na última sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, um marco importante foi conquistado graças à articulação do senador Rogério Carvalho (PT/SE). A MSF 52/2023, que autoriza a “contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 84,000,000.00 entre o Município de Aracaju, Estado de Sergipe, e o New Development Bank – NDB”, foi aprovada, que permitirá a viabilização do “Programa Aracaju Cidade do Futuro”.

O senador Rogério Carvalho desempenhou um papel fundamental na defesa desse projeto, apresentando um requerimento de urgência para que a matéria fosse apreciada no plenário do Senado. Sua compreensão da relevância desse empréstimo para a capital sergipana foi determinante para que a aprovação acontecesse de maneira célere.

O montante de US$ 84 milhões, aproximadamente R$ 500 milhões, será financiado pelo Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), resultado de uma articulação multilateral operada pelos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Essa injeção financeira representa uma série de investimentos destinados à cidade e tem potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e urbano sustentável de Aracaju.

O projeto, defendido pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), conta com o respaldo e apoio incondicional do senador Rogério Carvalho, que compreende a importância de tais melhorias para a qualidade de vida dos aracajuanos, ambos trabalharam incansavelmente para viabilizar essa conquista.

O “Programa Aracaju Cidade do Futuro” visa transformar a cidade por meio da realização de mais de 20 obras estratégicas, incluindo ações de saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias. As intervenções contemplarão as zonas Norte, Sul e de Expansão da cidade, abrangendo um amplo espectro de melhorias urbanas.

Entre as obras que serão beneficiadas pelo financiamento estão a dragagem do rio Poxim, infraestrutura de canais, ampliação de avenidas e urbanização de bairros estratégicos, como Areia Branca, Mosqueiro, Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, entre outros. A infraestrutura dos loteamentos Jardim Recreio, Luciana, Novo Horizonte e muitos outros também estão contemplados no projeto.

Essa aprovação marca um passo significativo rumo a um futuro mais próspero e sustentável para Aracaju. O empenho do senador Rogério Carvalho, atendendo à solicitação do prefeito Edvaldo Nogueira, são um exemplo de colaboração em prol do desenvolvimento das cidades brasileiras.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes