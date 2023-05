Senador Rogério Carvalho cobra investigação sobre a morte de bebê que aguardava vaga em UTI em Aracaju

A notícia da morte de um bebê de apenas quatro meses enquanto aguardava por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede estadual de saúde em Sergipe repercutiu em todo o estado e tem colocado em xeque a capacidade e a eficiência do sistema de saúde local, levantando questionamentos e sérias preocupações.

A identidade do pequeno paciente não foi revelada, mas, segundo relatos de familiares e testemunhas, sua luta por sobrevivência durou sete angustiantes dias, sem receber o atendimento necessário a tempo, mesmo tendo registros de pedido de transferência por parte da equipe médica do Hospital Fernando Franco, localizado Conjunto Augusto Franco, Zona Sul de Aracaju.

Em meio a esse cenário devastador, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), conhecido por sua atuação incansável em defesa da saúde pública, expressou profunda preocupação e indignação diante do trágico episódio. “Isso é muito grave! Após sete dias de espera por leito de UTI, um bebê de 4 meses morreu, sem receber atendimento por parte da rede estadual de saúde”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

“Lamentavelmente, a saúde em Sergipe parou no tempo de Déda e, hoje, tem custado vidas. Sobretudo, vidas dos mais pobres”, acrescentou.

Deste modo, Rogério Carvalho ressaltou a necessidade urgente de investimentos e melhorias no sistema de saúde em Sergipe. Ele enfatizou que “essa tragédia revela uma realidade alarmante, na qual a escassez de leitos e a demora no atendimento têm resultado na perda de vidas preciosas”, especialmente daqueles que dependem exclusivamente da rede pública.

Além disso, o senador reforçou a importância de “ações imediatas e efetivas por parte das autoridades estaduais”. “É preciso que ocorra a destinação de recursos para ampliar a capacidade de atendimento e implementar políticas de prevenção e conscientização, a fim de evitar situações trágicas como essa”, apontou.

“O caso trágico do bebê falecido evidencia a urgência de uma análise profunda e abrangente da situação da saúde em Sergipe. A população exige respostas e soluções concretas para evitar que outras vidas sejam perdidas devido à falta de estrutura adequada e à inação do poder público”, acrescentou Carvalho.

Enquanto isso, continuou o senador, é crucial que as autoridades competentes investiguem minuciosamente o ocorrido e apurem as responsabilidades pelos erros e negligências que levaram à morte prematura do bebê. “Medidas devem ser tomadas para garantir que casos como esse não se repitam, assegurando o direito básico à saúde e à vida de todos os cidadãos sergipanos”, defendeu.

A tragédia, ainda conforme entendimento do 1º Secretário do Senado Federal, evoca a necessidade urgente de mudanças e investimentos na área da saúde pública do estado. “O caso do bebê que faleceu por falta de vaga na UTI é um triste lembrete de que a vida não pode esperar e que é responsabilidade do Governo de Sergipe garantir um sistema de saúde eficiente e acessível a todos os cidadãos”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação