Senador Rogério Carvalho contribui com o fortalecimento de laços comerciais entre Brasil e Coreia do Sul

Nesta terça-feira, 25, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou de uma série de reuniões de com investidores sul-coreanos e com representantes do prestigiado Banco de Exportação e Importação da Coreia do Sul, o Korea Eximbank. O objetivo dos encontros foi evidenciar as robustas potencialidades do Brasil na produção agropecuária, enfatizando a qualidade sustentável dos alimentos produzidos no país.

A iniciativa do Governo Federal em manter e fortalecer relações comerciais com a Coreia do Sul ganhou destaque nos últimos meses, e o presidente Lula tem empreendido esforços incansáveis para garantir uma relação diplomática e econômica saudável com nações ao redor do mundo. Neste sentido, o papel estratégico do senador Rogério Carvalho tem sido fundamental, desempenhando ações precisas na articulação dessas questões.

Durante o encontro com a diretoria do Korea Eximbank, Carvalho, juntamente com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), apresentou com entusiasmo um projeto orçado em 120 bilhões de dólares e com duração de dez anos. “Essa iniciativa inovadora tem como finalidade beneficiar todos os estados brasileiros, por meio da recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, propiciando a recomposição de pastagens e a utilização sustentável na produção agrícola”, explicou.

A capacidade tecnológica do Brasil no setor agropecuário também esteve em pauta nas conversas com investidores. “Nosso país tem a capacidade de dobrar sua produção nos próximos 12 anos, apresentando uma perspectiva promissora para garantir a segurança alimentar global, com o Brasil desempenhando um papel fundamental nesse contexto”, revelou o senador.

“Diante dessa perspectiva, enfatizamos as impressionantes potencialidades do Brasil na intensificação sustentável da produção de alimentos, pois acreditamos firmemente que é viável aumentar a produção de alimentos de alta qualidade sem recorrer ao desmatamento. Essa questão é de extrema importância e merece a atenção de todas as nações, pois está diretamente ligada à segurança alimentar global”, acrescentou.

Potencialidades da pecuária brasileira

Ainda nesta terça, em reunião com investidores do agronegócio, Carvalho também ressaltou o propósito da relação do Brasil com importadores de carne bovina, frango, porco e ovos produzidos em solo brasileiro, tendo em vista que a Coreia do Sul importa quase toda a sua alimentação, exceto o arroz. “Essa discussão visou fortalecer o mercado brasileiro, estimulando o interesse dos investidores sul-coreanos nos nossos produtos, bem como focando numa relação comercial vantajosa para ambas as partes”, comentou.

Com o empenho e comprometimento do senador Rogério Carvalho em fortalecer as relações comerciais e promover a sustentabilidade na produção de alimentos, a nação brasileira caminha rumo a um futuro mais promissor, contribuindo significativamente para a segurança alimentar global e garantindo um cenário de prosperidade para o país.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação